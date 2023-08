Hà Nội oi bức trước khi đón mưa to từ chiều tối nay (18/8)

Những ngày qua vùng đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình đã có nắng nóng với nền nhiệt cao nhất trên 36 độ. Nắng nóng, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60 - 65% khiến thời tiết nhiều khu vực trở nên khá oi bức. Riêng một số khu vực trung du và miền núi từ ngày 17/8 đã có mưa rào và dông cục bộ.

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, ngày 18/8, ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình sẽ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60-65%.

Độ ẩm không khí thấp dù cường độ nắng không quá gay gắt khiến nhiều người mệt mỏi trong đợt nắng cục bộ đang diễn ra tại miền Bắc. Ảnh minh hoạ.

Tuy nhiên, từ đêm 18 đến ngày 19/8, ở Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 40-70mm, có nơi trên 150mm.

Từ ngày 20/8 và từ 22-24/8 mưa giảm dần, chỉ còn mưa rào và dông rải rác.

Đợt mưa này, cơ quan khí tượng dự báo, lượng mưa cao nhất có thể lên đến 100mm tại nhiều nơi, cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp tại nhiều tỉnh miền Bắc.

Ngoài ra, khu vực từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận ngày 18-19/8 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.



Từ đêm 19/8, nắng nóng giảm dần, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng ngày 19-21/8 khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Ngày 22-23/8, nắng nóng có khả năng quay lại. Từ khoảng ngày 24-27/8 khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Từ chiều tối ngày 18/8, mưa dông quay trở lại nhiều khu vực miền Bắc trong đó có Hà Nội. Ảnh minh hoạ.

Những ngày qua, TPHCM và nhiều tỉnh Nam Bộ đã có mưa to đến rất to, gây ngập tại nhiều nhiều đô thị lớn. Mưa thường xảy ra vào chiều tối đã ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện nay rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Bộ hoạt động mạnh, từ khoảng ngày 20/8 hoạt động yếu dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định.

Khoảng từ ngày 19-20/8 áp cao cận nhiệt đới ở phía Đông có xu hướng hoạt động mạnh và lấn về phía Tây. Bên cạnh đó, khoảng từ ngày 19-21/8, khả năng hình thành một vùng nhiễu động trên khu vực Nam Bộ và hoạt động mạnh dần, sau di chuyển sang phía tây. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh trên các vùng biển phía Nam.

Từ những hình thái thời tiết trên, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo, trong những ngày tới, mưa dông gia tăng tại khu vực TPHCM và Nam Bộ. Cụ thể:

Mưa lớn kéo dài vào chiều 17/8, nhiều tuyến đường tại TPHCM ngập nặng khiến người dân vất vả lội nước về nhà. Ảnh: Duy Anh

Ngày 18/8, TPHCM và Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ đêm 19-21/8 có khả năng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to; sau chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trong mưa dông cần đề phòng khả năng kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm sét, lốc, gió giật mạnh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và làm việc ngoài trời.

Ngoài ra, cần đề phòng mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, ven sông, các đô thị.