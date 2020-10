Hà Nội: Người phụ nữ cầu cứu trên giường bệnh sau nhiều lần đau đớn như "chết đi sống lại" vì tiêm hóa chất làm đẹp "lạ"

Theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Nghị định 155/2018/NĐ-CP bổ sung Điều 23a Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như sau: “Các dịch vụ thẩm mỹ có sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người), xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm chỉ được thực hiện tại bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ tùy theo phạm vi hoạt động chuyên môn được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.”

Trường hợp cơ sở spa không có giấy phép hoạt động chuyên khoa thẩm mỹ, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ theo quy định nêu trên, mà thực hiện hoạt động tiêm filler,botox vào khách hàng thì cơ sở spa có thể sẽ bị xử phạt hành chính số tiền từ 50 triệu đến 70 triệu đồng đối với hành vi cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động (Theo quy định tại điểm a, khoản 6 Điều 29 Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế).