Hà Nội: Người đàn ông vào bệnh viện nhưng không chịu khai báo y tế, lái xe tông vào Giám đốc bệnh viện

Chiều 5/3, thông tin từ ông Phạm Xuân Vũ, Phụ trách phòng Tổ chức Hành chính Bệnh viện Thể thao cho biết, vào khoảng 11h15 cùng ngày, một công dân điều khiển xe ô tô đi vào Bệnh viện Thể thao để đón người nhà đang điều trị tại khoa Vật lý trị liệu của bệnh viện.

Camera ghi lại sự việc

Sau đó, người đàn ông này được làm rõ là Nguyễn Văn N. Khi qua cổng bệnh viện, ông N đến khu vực kiểm soát dịch bệnh Covid-19 rồi xuống xe, nhưng ông N. không khai báo y tế mà tự ý gỡ bỏ dây chắn ô tô vào bệnh viện.

Lúc này, bảo vệ của bệnh viện đã ra kéo dây chắn và yêu cầu ông N. qua khu vực tầm soát dịch bệnh để khai báo y tế, đồng thời yêu cầu ông N. để ô tô ngoài viện, phòng tránh dịch bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, ông N. không chấp hành mà tiếp tục lao thẳng xe vào trong bệnh viện, húc đổ rào chắn của bệnh viện.

Cùng lúc này, bảo vệ đã báo cáo lãnh đạo bệnh viện, lập tức PGS.TS Võ Tường Kha, Giám đốc có mặt tại khu vực, yêu cầu người đàn ông thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch Covid-19 tại bệnh viện, khai báo y tế và để xe ngoài bệnh viện.

Tuy vậy, một lần nữa, ông N. tiếp tục lên xe đâm thẳng vào ông Kha và buông lời đe dọa.

Khu vực kiểm soát y tế

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Mỹ Đình I và Công an quận Nam Từ Liêm đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản sự việc và mời những người liên quan về Công an phường làm rõ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.