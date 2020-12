Hà Nội: Người đàn ông ngã từ tầng 2 xuống đất nguy kịch do bước ra khỏi thang máy mà sảnh không có lan can

Theo thông tin ban đầu từ người dân, vào khoảng 18h20 phút ngày 4/12, người dân tại chung cư Hoàng Huy (số 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) phát hiện một người đàn ông bất ngờ rơi từ độ cao khoảng gần 10 mét xuống đất và đau đớn trong tình trạng nguy kịch.

Khi tìm hiểu thì nhiều người được biết, nạn nhân là ông Nguyễn Anh C. (53 tuổi, ở tầng 7, tòa B chung cư Hoàng Huy), ông C. bị gãy chân, tay và đa chấn thương. Ngay sau đó người dân đã gọi cấp cứu đưa ông C. đi bệnh viện cấp cứu.

Hình ảnh vụ việc do người dân chia sẻ

Theo một số cư dân, khu vực thang máy tầng 2, có lối ra là một sảnh có chiều ngang khoảng 80cm.

Tuy nhiên, khi bước ra khỏi thang không có lan can hay vật cảnh báo, che chắn, đây có thể là nguyên nhân khiến nạn nhân bước hụt.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.



Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.