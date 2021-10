Hà Nội: Người đàn ông bị đánh "thập tử nhất sinh" sau bữa nhậu trong Viện kiểm sát nhân dân

Ngày 7/10, theo nguồn tin của PV, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phúc Thọ vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc ông Nguyễn Đỗ Tỵ (SN 1965, trú tại xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) bất ngờ bị đối tượng lạ mặt hành hung phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng “thập tử nhất sinh”.

Liên quan đến vụ việc, phản ánh với chúng tôi, đại diện gia đình ông Tỵ cho hay, đã gửi đơn đến Viện KSND Tối cao, Viện KSND TP.Hà Nội, Công an TP.Hà Nội và các cơ quan tố tụng trên địa bàn về việc ông Tỵ bị hành hung sau bữa nhậu tại Viện KSND H.Phúc Thọ.

Nơi xảy ra vụ việc

Theo nội dung phản ánh, chiều 5/10, ông Tỵ có cuộc hẹn ăn uống tại Viện KSND H.Phúc Thọ. Trước khi đến tiệc rượu, ông Tỵ có gọi thêm một người bạn và trong lúc đang nhậu có gọi thêm một người em đến cùng chung vui.

Sau khi cuộc nhậu diễn ra tại nhà ăn của Viện KSND H.Phúc Thọ được khoảng 40 phút thì nảy sinh việc lời qua tiếng lại giữa một số người có mặt.

Bà Nguyễn Thị Tính (vợ ông Tỵ) cho biết, chiều 5/10, ông Tỵ có nói với vợ vào Viện KSND huyện Phúc Thọ nhậu chúc mừng người anh lên chức. Không ngờ chỉ vài tiếng sau (khoảng 20 giờ tối cùng ngày), bà Tính nhận được cuộc điện thoại của người đàn bà tên Loan làm ở Tòa án nhân dân huyện Phúc Thọ gọi báo cho bà, chồng bà bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Đáng chú ý, bà Loan chính là vợ của ông Ninh – người có mặt trong cuộc nhậu với ông Tỵ. Trong cuộc nhậu, ông Ninh liên tục cà khịa, lời qua tiếng lại với ông Tỵ.

Người thân ông Tỵ, cho rằng nguyên nhân mâu thuẫn xuất phát từ bàn nhậu, trong nhà ăn của Viện KSND H.Phúc Thọ, sau đó dẫn đến sự việc.

“Chúng tôi rất mong các cơ quan sớm làm rõ, trả lại công bằng cho gia đình. Chúng tôi đề nghị khởi tố vụ án để làm rõ tội giết người, khởi tố bị can những người liên quan”, người thân ông Tỵ nói.

Nạn nhân bị thương rất nặng



Trao đổi với chúng tôi, Nguyễn Đỗ Đông – em ruột của ông Tỵ cho biết, theo bác sĩ thông báo, ông Tỵ ngừng tuần hoàn, chấn thương sọ não, phù màng não và có khả năng không qua khỏi.

Nạn nhân bị thương rất nặng

Theo ông Đông, gia đình ông rất sốc nhưng vẫn cố gắng liên hệ để chuyển ông Tỵ xuống Bệnh viện Việt Đức với mong muốn “còn nước còn tát”.

“Tuy nhiên, sau sau khi có kết quả chụp chiếu, chẩn đoán gửi xuống bác sĩ Bệnh viện Việt Đức tư vấn có chuyển xuống cũng chết dọc đường, mà ở lại cũng chết”, ông Đông buồn bã nói.

Ông Đông cho biết thêm, từ khi đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Sơn Tây, các bác sĩ thông báo tim bệnh nhân đã ngừng đập, sáng nay ngừng 1 lần nữa và chiều một lần nữa ngừng đập. Bác sĩ nói rất nhiều lần rằng ông Tỵ không qua khỏi được, chỉ cố gắng duy trì 1-2 ngày cho gia đình đỡ sốc.

Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo Viện KSND H.Phúc Thọ cho biết, có nắm qua về vụ việc, nhưng chưa nhận được báo cáo cụ thể nào.

Xảy ra bên ngoài Viện KSND huyện?

Trong sáng 6/10, Công an H.Phúc Thọ đã sang làm việc, kiểm tra, trích xuất camera an ninh.Theo đại diện Viện KSND H.Phúc Thọ, vụ việc ông Tỵ bị thương là xảy ra bên ngoài trụ sở Viện và cho rằng camera an ninh của Tòa án nhân dân H.Phúc Thọ có thể ghi lại được.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc tối 5/10, tại nhà ăn của Viện có một cuộc nhậu, trong đó có cả cán bộ của cơ quan này tham gia, vị lãnh đạo này nói rằng đã nhận được giải trình của cán bộ trực ngày hôm đó.

Lãnh đạo VKSND huyện Phúc Thọ cho rằng vụ việc xảy ra bên ngoài trụ sở

Nói về hướng xử lý vụ việc khi để người ngoài vào trụ sở nhậu đang thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, vị lãnh đạo này cho hay, dù là bất cứ chuyện gì thì người trực phải báo cáo sự việc lại, kể cả bên công an cũng như vậy.

“Người được báo cáo lãnh đạo và nội dung như thế nào tôi cũng chưa nắm rõ vì chưa có văn bản cụ thể. Chúng tôi sẽ cung cấp sau”, vị lãnh đạo này nói.



Một lãnh đạo Công an H.Phúc Thọ cho biết, ngay trong đêm 5/10, sau khi tiếp nhận thông tin cả khối điều tra của cơ quan này đã vào cuộc xác minh, làm việc với các bên để sớm áp dụng biện pháp tố tụng với người liên quan.