Hà Nội: Nam thanh niên rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong

Theo một số người dân, vào sáng nay bất ngờ có tiếng động lớn, khi tìm hiểu thì phát hiện một nam giới nằm bất động tại sảnh CT2. Tiếp theo đó, người dân xác định được nam thanh niên này sinh năm 1989, là người quen ở khu vực.

Trước khi rơi xuống đất, nạn nhân xuất hiện tại tầng 7 của tòa nhà.

Hiện trường vụ việc

Một cán bộ điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, khoảng 8h35 sáng 15/4, Công an quận Bắc Từ Liêm nhận tin báo từ Công an phường Cổ Nhuế 2 về việc tại chung cư Thái Hà xảy ra vụ việc một nam thanh niên tử vong khi rơi từ tầng cao.

Nhận tin báo, Công an quận Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo đội Điều tra tổng hợp phối hợp với Công an phường Cổ Nhuế 2 và các đơn vị nghiệp vụ phong toả hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc. Qua xác minh, bước đầu xác định người tử vong sinh năm 1989.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ.