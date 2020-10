Hà Nội: Nam thanh niên lái xe Mazda gây tai nạn rồi bỏ chạy đâm hàng loạt phương tiện, 1 người đi bộ tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h ngày 11/10 tại Km 44+400 trên QL 32 địa bàn phường Phú Thịnh, Thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội) ô tô Mazda 5 chỗ màu trắng mang BKS 30E-885.18 do một nam thanh niên điều khiển hướng Trung Hà đi Hà Nội đã xảy ra va chạm với xe mô tô mang BKS 19K6-7322 do hai người điều khiển.

Nam thanh niên điều khiển ô tô Mazda 5 chỗ màu trắng mang BKS 30E-885.18 gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Sau khi xảy ra va chạm, nam thanh niên không dừng lại mà bỏ chạy đâm liên tiếp 10 phương tiện ô tô, xe máy sau đó. Lái xe Mazda 30E-885.18 chỉ dừng lại khi đâm vào cột đèn bên đường.

Vụ tai nạn khiến 1 người đi bộ tử vong, nhiều phương tiện hư hỏng nặng.

Sau khi xảy ra va chạm, nam thanh niên không dừng lại mà bỏ chạy đâm liên tiếp 10 phương tiện ô tô, xe máy.

Liên quan đến vụ việc trên, sáng ngày 12/10 lãnh đạo Công an Thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội) xác nhận, cơ quan CSĐT Công an Thị xã Sơn Tây đang thụ lý giải quyết vụ TNGT liên quan đến lái xe Mazda gây tai nạn đâm liên tiếp 10 phương tiện ô tô xe máy trên đường bỏ chạy trên địa bàn.

Lãnh đạo Công an Thị xã Sơn Tây thông tin, ngay sau xảy ra vụ TNGT trên, Công an Thị xã Sơn Tây đã phối hợp Đội CSGT số 9 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) và các đơn vị nghiệp vụ có mặt tại hiện trường cứu người bị nạn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.