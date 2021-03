Hà Nội: Nam thanh niên bị nhóm 17 côn đồ chém nhầm tử vong khi đang chở bạn gái đi chơi

Theo thông tin ban đầu, trước đó do mâu thuẫn trên mạng xã hội giữa hai nhóm với nhau, hai nhóm đối tượng hẹn nhau đến tối 23/2 tụ tập và chuẩn bị hung khí tìm nhóm đối thủ để giải quyết.

Nhóm đối tượng

Sau khi thống nhất, khoảng 1 giờ 18 phút ngày 24/2, một nhóm thanh thiếu niên gồm 17 người đi trên 8 xe máy mang theo hung khí gồm dao tông, tuýp gắn dao phóng lợn...

Khi đi đến khu vực ngã ba Đinh Công Tráng - Trần Hưng Đạo thì gặp anh H.T.M. chở chị N.T.M.H. (SN 2005, trú tại: Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội) ngồi sau và đi theo hướng ngược lại cùng với một số xe khác.

Do nhầm tưởng là nhóm đổi thủ của mình nên nhóm thanh thiếu niên liền nhảy xuống dùng hung khí chém về phía anh H.T.M.. Hậu quả làm anh M. bị chém vào đầu dẫn dẫn đến tử vong.

hung khí gây án

Nhận được tin báo, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với VKSND quận Hoàn Kiếm và các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã tập trung điều tra làm rõ được toàn bộ đối tượng gây án và nhóm các đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn Hà Nội.

Sau khi điều tra làm rõ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án Giết người, Gây rối trật tự công cộng để điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm tiếp theo đó, đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Thế A. (cầm đầu), Nguyễn Đình Tr., Nguyễn Đức M., Trần Quang H., Phạm Khánh T., Nguyễn Đức C., Hoàng Anh T., Nguyễn Khánh T., Cao Duy H., Đặng Ngọc L., Vũ Việt A., Đỗ Hải H., Nguyễn Việt H., Đỗ Hải L. về tội Giết người; khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Ngô Thành L., Đỗ Xuân P., Lê D. về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hiện, vụ việc đang củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.