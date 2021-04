Hà Nội mưa tầm tã từ rạng sáng, nền nhiệt giảm sâu đột ngột

Hiện nay (17/4), do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên ở khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, một số nơi có mưa vừa, mưa to như (lượng mưa tính từ 19h ngày 16/4 đến 01h ngày 17/4): Sa Pa (Lào Cai) 22mm, Lạng Sơn 40mm...



Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên ngày và đêm nay (17/4) ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 80-120mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt; ở các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Bình có mưa rào và dông nhiều nơi, vùng núi phía Tây cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một số klhu vực khác của Bắc Bộ như Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hòa Bình và khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cũng đã có mưa vào đêm qua, sáng sớm nay.



Dự báo mưa sẽ tiếp diễn trong ngày và đêm nay, Bắc Bộ gồm Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, đề phòng sấm sét, gió lốc, mưa đá.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá: Cấp 1.

Khu vực Hà Nội:

Ngày và đêm nay (17/4) có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh.

Một số khu vực đã có mưa to đến rất to, đặc biệt khu vực Quốc Oai, Thạch Thất, Phúc Thọ, Ba Vì mưa tư 55-131mm chỉ trong có 3 tiếng.