Hà Nội: Máy giặt bốc cháy ở chung cư Linh Đàm, khói đen bao trùm nhiều căn hộ tầng trên khiến cư dân hoảng hốt

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h, ngày 14/12, người dân phát hiện đám cháy phát ra từ ban công của một căn hộ thuộc tòa nhà HUD3 - Khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Không lâu sau đám khói bốc lên các chăn hộ phía trên, nhiều người hô hào nhau bỏ chạy trong hoảng loạn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc. lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, đám cháy đã dập tắt sau đó.

Hình ảnh cư dân chia sẻ

Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo Công an phường Hoàng Liệt cho hay, nguyên nhân ban đầu được xác định do máy giặt chập điện và ngọn lửa đã bị khống chế ngay sau đó. Rất may đám cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên dó khói bay vào các căn hộ phía trên, khiến nhiều gia đình hoảng loạn bỏ chạy xuống dưới.

Tòa nhà HUD 3 Linh Đàm

Một tình huống tương tự cũng mới xảy ra tại một chung cư trên đường Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân. Đám cháy xảy ra tại ban công của căn hộ, sau đó cơ quan chức năng xác định nguyên nhân từ một chiếc máy giặt bị chập điện.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.