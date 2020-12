Hà Nội: Kiểm tra căn hộ chung cư phát hiện hơn 10.000 linh, phụ kiện thuốc lá điện tử không có hóa đơn chứng từ

Ngày 29/12, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Hà Nội) vừa phối hợp cùng lực lượng quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra đột xuất một căn hộ tại Chung cư Homeland Lý Sơn, quận Long Biên (Hà Nội) đã phát hiện hàng nghìn sản phẩm liên quan đến thuốc lá, phụ kiện, tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 8.000 điếu thuốc lá điện tử, khoảng 3.000 lọ tinh dầu và nhiều sản phẩm là linh, phụ kiện sử dụng trong thuốc lá điện tử.

Bước đầu đấu tranh, chủ lô hàng khai nhận chủ yếu kinh doanh qua mạng xã hội, đặc biệt là trang facebook có tên miền Luxury - Vape & Pod.

Hơn 10.000 linh, phụ kiện thuốc lá điện tử không có hóa đơn chứng từ vừa bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Số sản phẩm không rõ nguồn gốc này chủ yếu được bán cho giới trẻ với giá trung bình là 30 – 40.000đồng/điếu.

Theo đơn vị chức năng, việc mua, bán thuốc lá điện tử chủ yếu diễn ra trên mạng xã hội facebook và nhằm vào đối tượng thanh, thiếu niên. Để thu hút người sử dụng, các đối tượng quảng cáo thuốc lá điện tử có tác dụng cai nghiện thuốc lá truyền thống, không gây hại.

Đặc biệt, sử dụng kho chứa hàng nằm sâu trong các ngõ ngách hoặc khu chung cư để tránh bị phát hiện. Đáng chú ý, các sản phẩm thuốc lá điện tử đang được cơ quan chức năng và các phương tiện thông tin đại chúng cảnh báo tác hại về sức khỏe đối với con người khi sử dụng.

Hiện toàn bộ số hàng đã được thu giữ.