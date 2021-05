Hà Nội: Khống chế, bắt giữ đối tượng đâm trọng thương tài xế, cướp taxi khi đang bị truy nã vì tội giết người

Nghe tiếng tri hô này, người dân cùng lực lượng công an đang đi tuần tra khu vực đó đã nhanh chóng tiếp cận, quật ngã tên cướp, tước 1 dao chọc tiết lợn còn dính máu.

Tài xế taxi bị tên cướp đâm vào ngực và chém vào tay tại đoạn đường trên. Tuy nhiên do cố gắng giằng co, tài xế taxi đã thoát ra ngoài tri hô kêu cứu để người dân và lực lượng công an đến hỗ trợ.

Ngay sau đó, tên cướp đã bị người dân khống chế đưa về trụ sở công an xã Cự Khê, còn tài xế taxi do mất nhiều máu đã được đưa đi cấp cứu.

Tên cướp bị bắt giữ

Chiếc xe taxi bị tên cướp ra tay

Liên quan đến vụ việc, chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã làm rõ danh tính tên cướp dùng dao gây ra vụ cướp taxi là Đặng Phạm Sáu (sinh năm 1970 ở huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá). Hiện Đặng Phạm Sáu đang bị tạm giữ tại Công an xã Cự Khê, huyện Thanh Oai.

Đây chính là kẻ bị truy nã

Đáng chú ý, theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá, Đặng Phạm Sáu đang bị truy nã vì gây ra vụ án giết người tại thị trấn Phong Sơn, Cẩm Thủy (Thanh Hoá) vào ngày 23-4-2021. Rất có thể trong quá trình trốn chạy, đối tượng đã gây ra vụ cướp taxi hòng lấy tài sản tẩu thoát.