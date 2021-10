Hà Nội: Hàng chục đối tượng xăm trổ dùng búa, cưa máy phá cửa sắt nhà dân, phụ nữ và trẻ em trong nhà hoảng loạn

Sáng 15/10, nhiều người dân phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng vẫn chưa hết bức xúc, bất bình cho biết, sự việc trên có sự tham gia của hàng chục người đàn ông xăm trổ, dùng hung khí phá chỗ ở của một nhà dân.

Nhóm đối tượng dùng búa và cưa sắt phá cửa sau đó chui vào trong (Ảnh cắt từ clip MXH)

Toàn bộ sự việc sau đó đã được đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người bàn tán xôn xao. Theo người dân, các đối tượng dùng máy cắt điện và húng khí phá cửa, bất chấp tại thời điểm trên trong ngôi nhà có nhiều phụ nữ, trẻ em.

Rất nhanh chóng sau đó ít phút, lực lượng cảnh sát 113 đã có mặt khống chế và đưa tất cả về trụ sở để làm rõ.

Trong nhà lúc này có phụ nữ, trẻ em và cả người già (Ảnh cắt từ clip MXH)

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, sự việc diễn ra trên phố Bạch Đằng, đây là khu vực đất thuộc Cảng Hà Nội cho người dân thuê, trong quá trình đòi lại có sự xuất hiện của một số người được cho là do phía Cảng Hà Nội thuê. Hiện cơ quan Công an quận Hai Bà Trưng đang tiếp tục xác minh điều tra nhân thân các đối tượng này.

Tuy nhiên liên lạc qua điện thoại, Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng lại cho biết chưa nắm nắm được thông tin và đề nghị PV kiểm tra lại.

Một đối tượng túm cổ áo một phụ nữ có mặt tại hiện trường (Ảnh cắt từ clip MXH)

Được biết, khu vực xảy ra sự việc nằm trên đất thuộc quyền sử dụng của Cảng Hà Nội (Phường Bạch Đằng) hiện đang cho người dân thuê có hợp đồng.