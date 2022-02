Hà Nội: Hai vợ chồng đi ăn KFC bị trộm mất xe SH 120 triệu, quản lý cửa hàng đổ lỗi cho bảo vệ, bảo vệ... "hỗ trợ" 10 triệu

Mới đây, trên mạng xã hội đang xôn xao bài viết bóc phốt của chị P.T.N.A (Hà Nội). Chuyện là trong lúc cùng chồng vào quán KFC ăn uống, chị bị mất chiếc xe SH trị giá cả trăm triệu đồng.

Dù đã được quản lý nhà hàng xác nhận sự việc qua camera an ninh nhưng khách hàng vẫn không được đền bù thiệt hại, phía công ty bảo hiểm đổ lỗi cho khách và cửa hàng, còn cửa hàng thì "đẩy" trách nhiệm sang cho bảo vệ giữ xe.

Mới đây, chia sẻ trên MXH, vị khách cho biết: "Phía bên mình trong những ngày vừa qua đã quá mệt mỏi rồi. Bên mình đã nói với đại diện KFC là bọn mình chịu thiệt 50% chiếc xe, chấp nhận con số là 60 triệu tiền đền bù, bên mình sẽ không truy cứu sự việc này nữa".

Vị khách cho rằng phía bảo vệ chỉ hỗ trợ 10 triệu đồng chứ không có trách nhiệm đền bù

Tuy nhiên, vị khách nữ cho biết, phía bảo vệ sẽ chỉ hỗ trợ khách hàng 10 triệu đồng bởi bên bảo vệ thương khách hàng vì mất xe chứ không có trách nhiệm phải đền bù. Nếu phía khách hàng không đồng ý thì "cứ việc" làm đơn ra công an.

"Còn phía KFC thì đưa ra lời hứa sẽ thương thuyết lại với bên bảo vệ để đòi quyền lợi cho khách hàng", vị khách cho biết.

Trước đó, chị P.T.N.A chia sẻ câu chuyện mất xe SH của mình lên MXH gây xôn xao, sự việc được tóm tắt như sau:

Vào lúc 19h07' ngày 6/2, chị A. chùng chồng là anh N.T.T lái xe SH 150ABS, BKS 34D1 46307 đi ăn nhà hàng KFC có địa chỉ ở Tây Sơn, Hà Nội. Đến khoảng 19h50', cả hai ra về thì tá hoả phát hiện chiếc SH đã bị mất trộm.

Chị A. đăng đàn sự việc lên mạng xã hội

Tuy nhiên, thấy khách mất trộm, nam bảo vệ không có phản ứng gì, chỉ đi ra nhìn rồi đi vào bốt bảo vệ ngồi, không có bất cứ sự hỗ trợ, hỏi han nào. Sau đó, anh chị phải báo cho phía quản lý nhà hàng KFC và được hướng dẫn qua bên tòa nhà để được hỗ trợ.

Tại đây, vợ chồng chị A. xin trích xuất cameara an ninh. Đoạn video cho thấy hình ảnh thủ phạm bẻ khóa rồi dắt xe máy tẩu thoát. Vợ chồng chị A. trao đổi với bảo vệ và trình báo sự việc đến cơ quan công an khu vực phường Trung Liệt.

Khi xem camera và xác nhận mất chiếc xe máy, đội trưởng đội bảo vệ tên Ch. có trò chuyện và trao đổi sẽ đền bù 60 triệu đồng. Tuy nhiên, phía nạn nhân yêu cầu phải đền 1 xe SH tương đương chiếc đã mất.

Khách hàng đi ăn KFC bị trộm xe SH cả trăm triệu, bảo vệ chỉ hỗ trợ 10 triệu

Vợ chồng chị A. trao đổi với bảo vệ và trình báo sự việc đến cơ quan công an khu vực phường Trung Liệt. Tại trụ sở công an, 1 người tự xưng là đại diện Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ cho rằng không chịu trách nhiệm, người chịu trách nhiệm ở đây là cá nhân bảo vệ trông xe và lỗi do khách hàng không có vé.

Thế nhưng theo chị A, vợ chồng chị để xe ngay trước nhà hàng. Khi đó, bảo vệ ngồi yên trong bốt không hướng dẫn khách chỗ để xe, không đưa vé xe, chị chỉ nói vọng vào "cháu để xe ở đây vào ăn gà nhé".

Đến ngày 7/2, khi làm việc với quản lý trực tiếp của nhà hàng KFC, họ cũng khẳng định không chịu trách nhiệm về sự việc mất tài sản này. Sau đó, vợ chồng chị tiếp tục liên hệ với bảo vệ và phía công ty bảo vệ thì vẫn nhận được thái độ bất hợp tác và quyết định không đền bù.

Hiện sự việc vẫn đang gây tranh cãi trên các diễn đàn MXH.

