Hà Nội: Giám định thương tật nam thanh niên tố bị nhân viên quán bar Titan Lounge hành hung

Liên quan đến vụ nhân viên quán bar Titan Lounge (tầng 5 Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza) bị tố lao vào hành hung khách vì mời rượu không uống, ngày 16/12, một cán bộ điều tra Đội hình sự Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, sau khi tiếp nhận đơn trình báo của anh Lý Thanh T. (SN 1996, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đơn vị đã làm việc với các bên có liên quan.

Theo đó, cơ quan công an đã yêu cầu nạn nhân giám định thương tật. Từ đó sẽ có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng đã trích xuất camera làm rõ hành vi hành hung người khác.

Anh T. người tố bị nhân viên quan bar Titan hành hung đang điều trị tại bệnh viện.

Tại bệnh viện, anh T. cho biết, mặc dù sự việc xảy ra đến nay đã hơn nửa tháng trôi qua nhưng sức khoẻ anh bị ảnh hưởng rất nhiều. Sáng ngày 15/12, anh được Trung tâm pháp y Hà Nội mời lên xác định thương tật.

"Cho tới nay tôi vẫn buồn nôn, đầu óc choáng váng, sức khoẻ bị ảnh hưởng nhiều. Sau sự việc, người hành hung tôi chưa có động thái gặp gỡ xin lỗi", anh T. cho biết.

Anh T. cho rằng, sự việc xảy ra ở dưới tầng hầm trung tâm thương mại nhưng vẫn thuộc phạm vi của quán bar, thế nhưng sau sự việc anh chưa nhận được lời giải thích thoả đáng.

Về phía quán bar Titan, đại diện truyền thông Công ty TNHH One for all - đơn vị điều hành quản lý hoạt động Titan Lounge khẳng định sự việc xảy ra bên ngoài khu vực quản lý của bar và người trực tiếp hành hung khách cũng không phải là nhân viên của quán bar.

Trước đó, vào chiều 28/11, chị H.T.Th. (26 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, rạng sáng cùng ngày chị cùng một người bạn bị nhóm nhân viên quán bar Titan Lounge có địa chỉ tại Tràng Tiền Plaza, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội khiến chị bị xây xát, người bạn bị rách trán, chấn thương ở vùng đầu.

Chị Th. kể lại, vào lúc 2h sáng cùng ngày, chị cùng nhóm 4, 5 người bạn đi chơi ở quán bar Titan Lounge ở tại Tràng Tiền Plaza thì một nữ nhân viên của quán bar tới mời rượu rồi xảy ra chuyện.

"Thời điểm đó trong quán bar chỉ còn nhóm của chúng tôi. Lúc nữ nhân viên mời tôi cũng không biết. Khi tôi đang đi thang máy chuẩn bị ra về thì nữ nhân viên quán bar tới tát vào mặt tôi rồi nói 'sao mời rượu mày không uống'. Lúc đó tôi vô cùng bất ngờ. Tôi và cô gái này xô xát. Cô ta còn túm giật tóc tôi", chị Th. kể lại.

Khi thấy bạn đi cùng bị nhân viên quán bar gây sự, anh Lý Thanh T. (SN 1996, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đứng ra can ngăn liền bị nhóm nhân viên quán bar xông vào hành hung.

Sau khi sự việc xảy ra nhóm của chị Th. đã đưa anh T. rời đi băng bó vết thương. Trên trán anh T. bị thương tích phải nhập viện để khâu lại vết thương.