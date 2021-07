Hà Nội: Giải cứu cháu bé tự kỉ mắc kẹt 2 ngày trong khe hở giữa 2 nhà dân

Thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 19/7, ông C.N.T (SN 1959, trú tại ngõ 599 đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) trình báo về việc cháu nội tên là C.N.V.T (SN 2007), mắc bệnh tự kỷ, bất ngờ rời nhà từ 14h cùng ngày.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường đã tiến hành phát loa tìm cháu bé, đồng thời cùng gia đình tỏa đi tìm kiếm. Đến khoảng 16h ngày 20/7, lực lượng công an cùng gia đình phát hiện cháu bị kẹt tại khe tường giữa nhà số 43 và 45, ngõ 581 đường Phạm Văn Đồng. Đáng chú ý, cậu bé do bị bệnh bẩm sinh nên khi gặp nạn cũng không biết gọi người trợ giúp.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã dùng máy tách bê tông, thao tác đủ độ để không làm chấn động mạnh.

Sau thời gian nỗ lực, tổ công tác đã đục phá bức tường, cứu cháu bé thành công, an toàn đưa đi cấp cứu.

Chỉ huy Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, ngay sau khi đưa cháu T. ra ngoài, cháu bé bị ảnh hưởng sức khỏe, đói và mệt. Đến thời điểm hiện tại, gia đình thông tin cháu T. đã dần bình phục và đang được các bác sỹ chăm sóc, điều trị.