Hà Nội được dự báo lạnh sâu, bạn hãy mua ngay đèn sưởi nhà tắm để có một "mùa đông không lạnh"

Để lựa chọn đèn sưởi nhà tắm phù hợp tốt nhất cho gia đình, bạn cần quan tâm đến những tiêu chí như tính năng đèn sưởi, diện tích không gian phòng tắm, hãng đèn sưởi,..để lựa chọn cho mình loại đèn sưởi nhà tắm tốt nhất.

1. Tại sao bạn nên sử dụng đèn sưởi nhà tắm?

Đèn sưởi nhà tắm vào mùa đông giúp bạn bảo vệ sức khỏe cho gia đình, giúp giảm đi những khó khăn khi tắm trong mùa đông lạnh giá, đặc biệt đối với những gia đình có người già và trẻ nhỏ thì chúng mang lại công dụng đặc biệt hơn cả.

Đèn sưởi nhà tắm không chỉ có chức năng chiếu sáng, tỏa nhiệt mà những tia sáng hồng ngoại của chúng phát ra còn có tác dụng trong y học. Dưới tác dụng của những tia sáng hồng ngoại rọi vào cơ thể gây ra các phản ứng lý, hóa nhằm điều trị các bệnh lý: Đau, sưng, phù nề, bầm,tím, khớp, gout, chứng căng thẳng, mệt mỏi…, ngoài ra, còn tăng cường trao đổi chất, kích thích sinh trưởng tế bào, kích thích tuần hoàn máu – nhanh chóng phục hồi sức khỏe.

2. Đèn sưởi nhà tắm có những loại nào?

Hiện nay trên thị trường có ba loại đèn sưởi chính như đèn sưởi hồng ngoại; đèn sưởi thông thường; đèn sưởi kết hợp đèn hồng ngoại và bóng sợi đốt thông thường.

Đèn sưởi sử dụng công nghệ tia hồng ngoại: Đây là một loại đèn sưởi nhà tắm đặc biệt của đèn bóng sợi đốt, đèn sưởi hồng ngoại sử dụng công nghệ bức xạ tia hồng ngoại để làm ấm không khí một cách nhanh chóng chỉ trong vòng 3 – 5 giây.

Loại đèn này mục đích chính là tạo ra nhiệt chứ không phải là ánh sáng nên so với đèn sợi đốt thông thường, do đó mức sáng của loại đèn này dịu mắt hơn hẳn. Đèn sưởi loại này do áp dụng công nghệ bức xạ tia hồng ngoại có tác dụng giúp giảm căng thẳng, giảm mệt mỏi, không gây khô da, làm đẹp da, đẹp tóc, điều trị sưng khớp,... Bên cạnh đó, tuổi thọ cao và phù hợp với môi trường ẩm ướt trong phòng tắm.

Đèn sưởi sử dụng sợi đốt sưởi thông thường: Đèn sưởi sợi đốt thường hoạt động theo cơ chế đốt cháy oxy làm nóng dần không khí, do đó thời gian làm nóng lâu hơn thường mất từ 5-10 phút để làm nóng. Bên cạnh đó, việc đốt cháy oxy khiến loại đèn sưởi này gây khô da, khô tóc và ánh sáng chói mắt, không bền trong môi trường ẩm ướt.

Thông thường, nếu chỉ quan sát bên ngoài khó để bạn có thể nhận biết được đâu là mẫu đèn sưởi phòng tắm sử dụng đèn hồng ngoại, mẫu nào sử dụng đèn sợi đốt thông thường. Để nhận biết tốt nhất bạn nên thử trực tiếp sản phẩm bằng cách bật đèn lên, quan sát mức ánh sáng và cảm nhận khả năng tỏa nhiệt và sự dễ chịu của từng loại đèn để nhận biết loại đèn sưởi phòng tắm nào. Và nên chọn đèn sưởi nào tốt nhất?



3. Loại đèn sưởi nào phù hợp với nhà tắm?

Để mua đèn sưởi nhà tắm loại nào tốt nhất bạn cần lưu ý đến không gian nhà tắm của gia đình mình để có chọn mua đèn sưởi phù hợp nhất và tiết kiệm chi phí tối đa.

Chọn đèn sưởi phù hợp với diện tích phòng tắm:

Nếu diện tích phòng tắm từ 2 – 4 m2 nên dùng đèn sưởi 2 bóng.

Nếu diện tích phòng tắm từ 4 – 6 m2 nên dùng đèn sưởi 3 bóng. Nếu diện tích phòng tắm từ 6 – 8 m2 nên dùng đèn sưởi 4 bóng. Nếu diện tích phòng tắm rộng trên 10m2 nên dùng 2 đèn loại 3 bóng lắp ở hai phía.

Chọn kiểu dáng đèn sưởi phù hợp: Có 2 dạng thiết kế đèn sưởi chính đó đèn tròn, đèn ống, hoặc đèn âm trần

4. Lựa chọn công suất đèn sưởi nhà tắm phù hợp

Tùy thuộc vào diện tích phòng tắm nhà bạn để lựa chọn công suất đèn sưởi phòng tắm phù hợp, đảm bảo nhiệt độ đèn sưởi tỏa ra vừa đủ mang lại cảm giác ấm áp khi sử dụng.

Nếu một phòng tắm quá rộng mà bạn sử dụng một đèn sưởi công suất quá thấp sẽ gây ra loãng nhiệt độ, gây cho bóng đèn làm việc với công suất cao mà không hiệu quả dẫn đến những nguy cơ nguy hiểm khác.

Nếu một phòng tắm quá nhỏ mà bạn sử dụng đèn sưởi quá to thì không sử dụng đúng công suất điều này khiến cho đèn sưởi sớm bị hỏng. Một điều quan trọng nữa là để tránh đèn sưởi quá nóng sẽ gây nguy hiểm bạn nên chọn loại đèn sưởi nào có chức năng tự ngắt điện khi nhiệt độ lên tới một nhiệt độ nhất định.

5. Lưu ý trước khi mua đèn sưởi nhà tắm

Để chọn đèn sưởi nhà tắm loại tốt nhất bạn nên chọn những loại đèn sưởi thông minh với chức năng tự ngắt điện khi nhiệt độ đạt đến độ nhất định để tiết kiệm điện và đảm bảo an toàn.

Do đèn sưởi hoạt động trong môi trường ẩm ướt, vì vậy bạn nên chọn cấp độ bảo vệ của đèn với tác động bên ngoài như nước, hơi nước, bụi,… Đây là chỉ tiêu rất quan trọng không chỉ bảo vệ đèn mà còn đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Nên lựa chọn các loại đèn sưởi nhà tắm ánh sáng vàng hoặc không chói mắt để hạn chế việc ánh sáng chiếu thẳng vào mắt người dùng gây hại cho mắt.

Nên chọn mua các sản phẩm chính hãng, xuất xứ rõ ràng, có uy tín và chế độ bảo hành tốt, những hãng đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam đã kiểm nghiệm và cấp chứng chỉ chất lượng.

6. Nên mua đèn sưởi nhà tắm hãng nào?

Trên thị trường hiện nay, các thương hiệu đèn sưởi nhà tắm nổi tiếng như: Kagaroo, Sunhouse, Kohn, Koch với xuất xứ và áp dụng những công nghệ tiên tiến của Australia, Đức, Việt Nam,.. được đánh giá tốt.

Đèn sưởi nhà tắm Kangaroo – công nghệ đến từ Australia

Đèn sưởi nhà tắm Kangaroo với công nghệ tiên tiến từ Australia cùng thiết kế nhỏ gọn, màu sắc trang nhã. Bóng đèn sưởi nhà tắm Kangaroo được phủ lớp mạ vàng giúp làm giảm độ chói sáng nhưng không làm giảm hiệu quả làm ấm, ánh đèn vàng với bức xạ hồng ngoại không làm ảnh hưởng đến mắt, da. Có lợi cho sức khỏe nhất là đối với trẻ em, người già.

Đèn sưởi 3 bóng có giá là 690 nghìn đồng.

Đèn sưởi 2 bóng có giá là 390 nghìn đồng.

Bạn có thể mua các sản phẩm TẠI ĐÂY

Đèn sưởi nhà tắm Sunhouse

Đèn sưởi Sunhouse có khả năng sưởi ấm cực nhanh chỉ trong 3 giây nhiệt độ phòng tắm lên tới 35 độ, làm ấm phòng tắm của bạn một cách nhanh chóng. Tốc độ sưởi ấm nhanh như thế bạn sẽ không phải chờ đợi lâu.

Thiết kế nhỏ gọn, bắt mắt: với bóng đèn màu vàng giúp cho không gian phòng tắm nhà bạn sáng hơn, đẹp hơn, lung linh hơn. Bóng đèn nhỏ gọn không chiếm nhiều diện tích phòng tắm nhà bạn.

Bóng đèn bền: bóng đèn được làm bằng thủy tinh siêu bền, bóng được mạ vàng không bị lóa, phát nhiệt ra tia hồng ngoại tốt cho da, tốt cho sức khỏe của bạn.

Tiết kiệm điện: bạn chỉ tốn 150đ/lần tắm.

Đèn sưởi 3 bóng có giá 850 nghìn đồng.

Đèn sưởi 2 bóng có giá 650 nghìn đồng.

Bạn có thể mua các sản phẩm TẠI ĐÂY



Đèn sưởi nhà tắm Kohn

Đèn sưởi nhà tắm Kohn với thiết kế nhỏ gọn dễ dàng treo tường, đèn có khả năng chống nước chập cháy, hạn chế tối đa các sự cố về điện nên rất an toàn cho hệ thống điện cũng như người sử dụng.

Đèn sưởi nhà tắm Kohn sử dụng nguyên lý của ánh sáng mặt trời, làm nóng không khí rất nhanh bằng tia hồng ngoại (chỉ sau 15 phút sau khi bật đèn là bạn có thể vào tắm), sau đó tỏa nhiệt ra không gian xung quanh nên không cần đốt cháy oxy, không gây khô da và khô mũi, khô họng của người sử dụng, do đó không ảnh hưởng tới cơ thể hay sức khỏe, đặc biệt là người già và trẻ em.

Đèn sưởi Kohn được trang bị hệ thống kiểm soát nhiệt độ thông minh, khi bật đèn quá lâu và nhiệt độ lên cao quá mức cho phép, đèn sẽ tự động ngắt để đảm bảo không xảy ra hiện tượng quá tải hay mức nhiệt quá cao sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của người dùng hay một số trục trặc về điện khác.

Đèn sưởi 2 bóng có giá 710 nghìn đồng.

Ba bóng có giá là 899 nghìn đồng.

Đèn sưởi âm trần 4 bóng có giá là 999 nghìn đồng.