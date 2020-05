Hà Nội: Đón con đi học về, mẹ phát hiện con bị dập môi nghi do bạo hành, cô giáo bảo do cháu bé tự cạy vết thương trên miệng nên chảy máu

Trưa 25/5, chia sẻ với chúng tôi, chị Đào Thị X. (ở Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, phía cơ quan công an xã và huyện đã tiếp nhận đơn trình báo về việc con gái chị nghi bị cô giáo tát chảy máu, dập môi tại trường học.

Mẹ của bé gái kể lại sự việc

Chị X. phản ánh, sáng ngày 12/5, chồng chị đưa con gái đi học, bé không có biểu hiện gì bất thường. Tuy nhiên, chiều cùng ngày chị X. đón con gái về nhà, bỏ khẩu trang ra thì phát hiện môi con có những vết thương và chảy máu.

"Do thời điểm vẫn còn hạn chế vào trường nên tôi đứng bên ngoài cổng đón con, lúc về đến nhà bỏ khẩu trang ra thì phát hiện môi con sưng, có vết bầm dập và tụ máu. Khi gặng hỏi thì con gái tôi có nói bị cô gáo chủ nhiệm đánh vì làm sai bài toán. Con tôi nói, cô giáo đánh bằng cách tát và lấy sách đập vào mặt. Ngoài đánh cô còn chửi mắng”, chị X. thuật lại.

Chị X. kể lại sự việc.

Ngay sau khi nghe con gái kể lại, chị X. gọi ngay cho cô giáo chủ nhiệm để hỏi lý do nhưng cô giáo phủ nhận. "Cô giáo nói rằng do ở môi con có vảy, con tự cạy ra bị cháy máu, cô giúp con lau máu và hẹn sáng mai lên lớp nói chuyện", chị X. nói.

Hôm sau (13/5) khi đưa con đến trường, chị X. đến lớp từ sớm hỏi các học sinh cùng lớp con gái. Nhiều bạn nói cô giáo có đánh bằng tay và dùng sách để đánh. Tuy nhiên, tại buổi làm việc với nhà trường, cô giáo chủ nhiệm vẫn phủ nhận, nhà trường cho rằng không có bằng chứng về sự việc.

“Tại buổi làm việc, họ đã yêu cầu tôi tắt ghi âm...nhưng buổi làm việc với công an xã, tôi đã có ghi âm toàn bộ. Tôi cũng không muốn làm to chuyện vì con tôi còn học ở đây. Nếu cô giáo có nhỡ tay, gửi lời xin lỗi tới phụ huynh thì sự việc xong xuôi rồi. Đằng này, cô giáo còn đổ ngược cho con gái tôi là nói dối, vì thế tôi phải nhờ công an vào cuộc, làm đến cùng để tìm ra sự thật”, chị X. chia sẻ

Những vết thương trên môi và tai của cháu M.H..

Liên quan đến sự việc, theo tìm hiểu của chúng tôi, Công an huyện Thanh Trì đã tiếp nhận hồ sơ từ công an xã Tân Triều và cử cán bộ xác minh.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai – Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Triều (Thanh Trì – Hà Nội) cho biết, Ban giám hiệu nhà trường đã nhận được phản ánh của phụ huynh học sinh về sự việc.

Theo bà Mai, do lớp học không có camera nên nhà trường không có bằng chứng để khẳng định cô giáo có bạo hạnh học sinh hay không. Vì thế, nhà trường đã mời công an huyện vào cuộc điều tra.

Trường Tiểu học Tân Triều.

Bà Mai cho biết thêm, cô giáo chủ nhiệm cũng đã chủ động gặp gỡ phụ huynh và học sinh để làm rõ vấn đề. Phòng giáo dục cũng đã vào cuộc, cử đoàn công tác về trường để làm rõ các nội dung phụ huynh phản ánh.