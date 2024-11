Ngày 30/11, Công an huyện Mê Linh (TP Hà Nội) thông tin, lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Dũng (SN 1990 ở xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội) về tội Giết người.

Đối tượng Lê Văn Dũng

Theo điều tra, trước đó anh H. (SN 1988, xã Văn Khê, huyện Mê Linh) có cho Dũng vay một khoản tiền. Đến khoảng 15h ngày 18/11, anh H. đến gặp Dũng đòi nợ thì xảy ra mâu thuẫn. Hai bên đánh nhau bằng chân, tay.

Bực tức, Dũng bỏ đi mua một con dao nhọn rồi quay lại chỗ anh H. Đối tượng cầm dao đâm một nhát vào vùng bụng khiến anh H. bị trọng thương, may mắn được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không tử vong. Giám định thương tích xác định anh H. bị tổn thương 81% sức khoẻ.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Dũng về tội Giết người.

Tại Cơ quan điều tra, Lê Văn Dũng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an huyện Mê Linh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.