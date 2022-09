Hà Nội đề xuất bổ sung hơn 2.300 biên chế giáo viên

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình HĐND TP đề nghị bổ sung biên chế giáo viên năm học 2022-2023 theo Quyết định số 72-QĐ/TW của Bộ Chính trị.



Theo UBND TP Hà Nội, năm học 2021-2022, tổng số viên chức ngành giáo dục của thành phố Hà Nội còn thiếu so với định mức cần do Bộ GD&ĐT quy định là 7.134 biên chế. Năm học 2022-2023, do thành lập trường mới, tăng lớp, tăng học sinh, số viên chức ngành giáo dục còn thiếu so với định mức là 3131.

Ảnh minh họa.

Như vậy, năm học 2022-2023, thành phố thiếu 10.265 biên chế viên chức, trong đó số giáo viên thiếu của bậc tiểu học là 3436 người, bậc THCS là .3.135 người, bậc THPT là 1.311 người.

Năm học 2022-2023, thành phố dự kiến sẽ bổ sung 2.361 biên chế viên chức giáo viên, trong đó có 600 giáo viên tiểu học, 1309 giáo viên THCS, 452 giáo viên THPT.

Trên cơ sở số biên chế giáo viên được bổ sung đối với từng bậc theo quyết định số 72-QĐ/TW của Bộ Chính trị, UBND TP thực hiện việc bổ sung biên chế giáo viên theo quy định hiện hành.

Số lượng giáo viên được bổ sung trên cơ sở giáo viên bậc tiểu học, THCS và cơ cấu giáo viên bộ môn còn thiếu so với quy định của Bộ GD&ĐT, trước mắt ưu tiên cho các địa phương thiếu nhiều giáo viên để cơ bản đáp ứng yêu cầu giảng dạy học kỳ 1 của năm học 2022-2023.

Cụ thể, thành phố sẽ ưu tiên tuyển dụng giáo viên cho nhóm 1 gồm 13 quận, huyện: Hoàng Mai, Hà Đông, Long Biên, Đông Anh, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân, Thanh Trì, Chương Mỹ, Gia Lâm, Sóc Sơn, Hoài Đức, Mê Linh. Đây là các đơn vị có số lượng học sinh tăng, số biên chế giáo viên được giao thiếu nhiều so với quy định của Bộ GD&ĐT.

Nhóm 2 gồm các đơn vị có số lượng học sinh tăng, giáo viên thiếu ít hơn nhóm 1, gồm các quận huyện: Cầu Giấy, Thường Tín, Thanh Oai, Mỹ Đức, Ba Vì, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Thạch Thất, Đống Đa. Nhóm này sẽ được bổ sung số giáo viên tương ứng.

Nhóm 3 có huyện Quốc Oai, là đơn vị có số học sinh ổn định, số biên chế giáo viên tăng theo số lớp không nhiều, không có biến động lớn. Huyện này chỉ thiếu 78 giáo viên so với quy định, gồm 42 giáo viên tiểu học và 36 giáo viên THCS. Do đó huyện chưa có chỉ tiêu bổ sung biên chế trong năm học này.

Đối với các trường THPT trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội hiện đang thiếu 1.311 giáo viên, thành phố sẽ bổ sung 452 biên chế trong năm học 2022-2023.

Sau khi được HĐND TP phê duyệt, UBND TP sẽ phân bổ 2.361 biên chế cho các quận, huyện, thị xã, Sở GD&ĐT. Đồng thời yêu cầu các đơn vị phải sử dụng số biên chế được giao bổ sung một cách hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo có số dư biên chế viên chức để thực hiện mục tiêu tinh giản 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách trong giai đoạn 2022-2026 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Không riêng Hà Nội, nhiều tỉnh thành trên cả nước đều đang thiếu giáo viên nghiêm trọng, nhất là một số môn cho chương trình giáo dục phổ thông mới như: Mỹ thuật, Tin học, Tiếng Anh,...