Hà Nội đầu tư hơn 4.600 tỷ đồng làm công viên hai bên sông Tô Lịch

Chiều 13/11, với đa số đại biểu có mặt tán thành, kỳ họp chuyên đề HĐND TP Hà Nội thông qua chủ trương phê duyệt dự án cải tạo chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch.

Theo tờ trình của UBND thành phố, Hà Nội xác định nâng cấp cảnh quan hai bên bờ sông Tô Lịch mang đậm bản sắc khu vực, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, nghỉ ngơi, sinh hoạt cộng đồng của nhân dân và thúc đẩy phát triển văn hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch tại khu vực dự án nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung. Góp phần bảo vệ môi trường, hướng đến phát triển bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế về vị trí, quỹ đất khu vực dự án.

Địa điểm thực hiện dự án gồm dọc theo sông Tô Lịch đi qua các phường: Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt, Hoàng Liệt.

Sông Tô Lịch, Hà Nội.

Quy mô các hạng mục chính dự kiến đầu tư bao gồm sân đường vỉa hè và quảng trường, tường kè chắn bồn cây, đường dạo ven sông, hệ thống bậc cấp - bậc ngồi, ram dốc, bó vỉa, bồn cây, bãi đỗ xe, sân thể thao, sân chơi, đường cho người đi bộ.

Hạng mục công trình kiến trúc bao gồm công trình dịch vụ, công trình điểm nhấn và công trình phụ trợ.

Hạng mục cây xanh: Cây bóng mát lớn ven sông, cây bụi, cây thấp, thảm cỏ, thảm thực vật thủy sinh, cây leo, giàn che. Các trang thiết bị, tiện ích khác gồm: bàn - ghế, thùng rác, thiết bị thể dục ngoài trời, thiết bị sân chơi, tượng điêu khắc trang trí, chiếu sáng…

Nhu cầu sử dụng đất sơ bộ (xác định chính thức khi dự án được trình thẩm định và phê duyệt theo quy định) khoảng 737.927 m². Thời gian dự kiến xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng quý IV/2025 đến quý IV/2028.

Dự kiến loại hợp đồng dự án PPP: Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao (hợp đồng BT) thanh toán bằng quỹ đất. Sơ bộ tổng mức đầu tư gồm 4.665 tỷ đồng.

Tại kỳ họp, thẩm tra về nội dung này, Ban Đô thị HĐND thành phố bày tỏ đồng tình cao, khẳng định tính cần thiết phải đầu tư dự án cải tạo chỉnh trang hai bên bờ sông Tô Lịch, là dự án thực hiện song hành cùng dự án bổ cập nước sông Tô Lịch với mục tiêu cải tạo chỉnh trang, làm đẹp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và phù hợp với các chỉ đạo, trong đó chỉ đạo “Xử lý tận gốc nguồn gây ra ô nhiễm, hồi sinh các dòng sông, đặc biệt là sông Tô Lịch phải xử lý sớm, đồng bộ và có hiệu quả; bảo đảm các dòng sông trong nội đô “sạch - sáng”.