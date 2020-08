Hà Nội: Đã bắt được nghi phạm trộm 350 cây vàng ở Sơn Tây

Liên quan đến vụ trộm 350 cây vàng tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội, sáng 23/8, cơ quan Công an đã đưa một thanh niên bị còng tay tới tiệm vàng Tuấn Đạt trên đường Phùng Khắc Khoan, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) để làm các thủ tục điều tra.

Nghi phạm tại cơ quan công an

Người thanh niên trên được xác định là nghi phạm vụ đột nhập vào tiệm vàng trộm khoảng 13 tỷ cách đây 4 ngày.

Theo đó, nghi phạm bị bắt giữ là Nguyễn Tiến Hân (SN 1990, trú tại thôn Bãi Thuỵ, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, Hà Nội), đối tượng không có nghề nghiệp ổn định.

Công an lấy lời khai nghi phạm

Tại thời điểm bắt giữ, cơ quan công an thu giữ tang vật gồm 8,4kg vàng trang sức các loại. Bước đầu Hân khai nhận do không có việc làm ổn định, không có tiền ăn tiêu và trả nợ do đó đối tượng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.