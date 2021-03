Hà Nội: Cư dân chung cư E4 Yên Hòa bức xúc vì chủ đầu tư liên tục trì hoãn bầu Ban quản trị, chậm bàn giao quỹ bảo trì

Theo nội dung đơn phản ánh, ông Nguyễn Quang Thắng, ở tòa nhà CT2 cho biết, chung cư E4 Yên Hòa (gồm 3 tòa nhà CT1, CT2, CT3) được bàn giao và đưa vào sử dụng từ tháng 06/2018.

Các cư dân tổ chức họp bầu ban đại diện

Đến ngày 16/12/2019, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội thông báo bằng văn bản cho cư dân về kế hoạch tổ chức hội nghị nhà chung cư E4 lần đầu để bầu ban quản trị chung cư và thông qua các nội dung quan trọng khác theo quy định.

Dự kiến thời gian tổ chức hội nghị nhà chung cư E4 Yên Hòa trong khoảng các ngày từ 20 đến 27/12/2019.

Tuy nhiên sau đó, chủ đầu tư đã không tổ chức hội nghị theo kế hoạch và cũng không đưa ra bất cứ một lời giải thích nào với cư dân.

Đại diện cư dân cho biết, thời điểm năm 2019, nhà chung cư E4 Yên Hòa đã đủ điều kiện để tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu theo quy định pháp luật về quản lý và sử dụng nhà chung cư. Ngoài ra, trên địa bàn TP. Hà Nội không xảy ra các diễn biến bất thường như thiên tai, dịch bệnh cũng như sự kiện bất khả kháng nào khác.

Vào ở 2 năm không có Ban quản trị, cư dân khổ sở đủ đường

Theo ông Thắng, ngày 25/10/2020, chủ đầu tư mới thực hiện tổ chức hội nghị nhà chung cư E4 Yên Hòa lần đầu và bầu ra ban quản trị tòa nhà.

Việc trì hoãn khiến cư dân kêu cứu

Sau đó, cư dân nhận thấy rằng việc tổ chức hội nghị này, thủ tục không đúng với quy định của pháp luật về tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu như: Không có quy chế tổ chức hội nghị chung cư, không có quy chế bầu cử ban quản trị, không công khai lý lịch người ứng cử ban quản trị và thiếu nhiều tài liệu liên quan khác theo quy định.

"Việc chủ đầu tư trì hoãn tổ chức hội nghị nhà chung cư E4 Yên Hòa lần đầu kéo dài sang năm 2020 đã gây khó khăn cho cư dân trong việc quản lý, sử dụng chung cư, cũng như việc kiểm soát chất lượng các công trình, hạng mục của chung cư như thang máy. Khi chưa có ban quản trị, chủ đầu tư quản lý dẫn đến giá dịch vụ bị áp đặt, tài chính không minh bạch…", ông Thắng nói.

Những bất cập do chưa có ban quản trị

Đại diện cư dân phản ánh thêm, việc CĐT trì hoãn không tổ chức hội nghị để bầu Ban quản trị và thông qua các nội quy, quy chế theo quy định trong năm 2019 đã gây thiệt hại cho Cư dân về quyền biểu quyết, số lượng Ban quản trị, số lượng thành viên Ban quản trị, số lượng Phòng sinh hoạt cộng đồng (do năm 2020 các quy định có liên quan đã thay đổi), đặc biệt là sau hơn 2 năm đến nay vẫn chưa có Ban QT.

Do chưa có Ban quản trị nên Chủ đầu tư tự tổ chức quản lý, vận hành nhà chung cư và thiếu hợp tác với Cư dân nên để xảy ra nhiều bất cập, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự, PCCC, vệ sinh môi trường…cũng như đời sống, sinh hoạt và các quyền lợi hợp pháp khác của Cư dân.

Mặc dù đã hơn 2 năm đưa vào hoạt động nhưng đến nay CĐT vẫn chưa ban hành nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư, PCCC, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, trông giữ xe…ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của Cư dân (trong Hợp đồng mua bán có dự thảo Nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư, nhưng khi Cư dân nhận sổ đỏ CĐT đã thu lại Hợp đồng mua bán và thanh lý hợp đồng).

Tình trạng bảo vệ, an ninh trật tự rất lỏng lẻo. Công tác bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh bên ngoài các tòa nhà chưa có kế hoạch thực hiện, một số hạng mục đã có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp, nứt tường, xì hở hệ thống cấp thoát nước…

Không như quảng cáo trước khi bán nhà

Tình trạng trông giữ xe ô tô tràn lan trên lòng đường nội khu E4 (cả ngày lẫn đêm) diễn ra thường nhật và kéo dài, gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là khi xảy ra hỏa hoạn, xe cứu hỏa sẽ không có lối vào để chữa cháy. Ngoài ra, còn có tình trạng cho phép garage bên ngoài làm nội thất ô tô trong hầm để xe, có nguy cơ gây cháy nổ, mất an toàn, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường…

Sau 2 năm bàn giao các tòa nhà, đến nay khu vực kho bãi, lán trại tạm phía cuối Tòa CT2 chưa được Chủ đầu tư tháo dỡ hoàn trả mặt bằng (hiện Chủ đầu tư đang cho thuê mặt bằng, đỗ xe lộn xộn, đổ phế liệu ngổn ngang, gây mất ANTT, vệ sinh môi trường và cảnh quan khu vực).

Trông giữ xe không đúng quy định

Khu vực công viên phía sau Tòa CT2 thi công dở dang hiện đang dừng lại, quây hàng rào tôn, đất đá, rác rưởi đổ bừa bãi…ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, mỹ quan khu vực.



Về vấn đề trên, ông Nguyễn Chí Sơn, cư dân tòa CT3 cũng như đa số cư dân khác sinh sống tại chung cư E4 Yên Hòa cũng phản ánh, đến nay, chủ đầu tư chưa bàn giao quỹ bảo trì cho cư dân.

Cư dân hiện đang phải chịu mức giá dịch vụ là 7.500 đồng/m2; trông giữ xe ô tô là 1,5 triệu đồng/1 ô tô/1 tháng. Mức giá này là khá cao so với mặt bằng chung ở khu vực, ảnh hưởng đến đời sống của cư dân, đặc biệt là những người dân thuộc diện tái định cư đang sinh sống ở tòa CT2.

Quy hoạch không đồng bộ

Từng có lần tập trung không đúng quy định

Chủ đầu tư nói gì?

Trước đó, UBND quận Cầu Giấy đã có văn bản trả lời cư dân, gửi chủ đầu tư nói rõ, chưa công nhận ban quản trị theo hồ sơ của chủ đầu tư, đồng thời đề nghị chủ đầu tư sớm tổ chức lại hội nghị nhà chung cư E4 lần đầu theo đúng quy định.

Trả lời về vấn đề này, ông Phạm Tiến Điệp, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội cho rằng, thời điểm quận Cầu Giấy gửi văn bản rơi vào dịp cận Tết, lúc đó Công ty cũng đã chuẩn bị nhưng sau đó lại vướng dịch bệnh Covid-19 nên chưa thể tổ chức!

"Việc này chúng tôi cũng đã báo cáo ra phường, quận. Còn hiện tại, khi nào ổn định dịch bệnh, khâu tổ chức ổn chúng tôi sẽ làm, tổ chức hội nghị chung cư" - ông Điệp cho biết.

Ngày 15/3, đại diện các hộ dân tại chung cư E4 cho biết, hiện đã có 236/239 chủ căn hộ ký giấy ủy quyền cho Ban đại diện cư dân thực hiện các công việc giao dịch, làm việc với các cơ quan chức năng đòi quyền lợi..

Công văn của UBND quận Cầu Giấy

2 năm chưa bầu được ban quản trị tại chung cư

Chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ quy định Ngày 29/12/2020, UBND quận Cầu Giấy có văn bản gửi Phòng Quản lý đô thị quận; UBND phường Yên Hòa; Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội; Các cư dân có đơn kiến nghị liên quan đến phản ánh của cư dân về quỹ bảo trì, tổ chức hội nghị chung cư. Trong văn bản do ông Trần Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy nêu rõ, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội chưa thực hiện đầy đủ quy định tại khoản 1 Điều 102 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 và khoản 4 Điều 13 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư được ban hành kèm theo Thông tư số 02 / 2016 / TT - BXD ngày 15/02/2016. Do vậy, sau khi xem xét báo cáo của Phòng Quản lý đô thị và các tài liệu liên quan, UBND quận chưa công nhận ban quản trị theo hồ sơ của chủ đầu tư, đồng thời đề nghị chủ đầu tư sớm tổ chức hội nghị nhà chung cư E4 lần đầu theo đúng quy định. UBND phường Yên Hòa làm việc với chủ đầu tư, đại diện cư dân để thống nhất về kế hoạch tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu. Phòng Quản lý đô thị hỗ trợ UBND phường Yên Hòa, chủ đầu tư triển khai các nội dung trên.