Hà Nội: Công an vào cuộc vụ nhân viên quán bar Titan Lounge bị tố hành hung khách hàng

Liên quan đến vụ việc nhân viên quán bar Titan Lounge (tầng 5 Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza) bị tố lao vào hành hung khách vì mởi rượu không uống, sáng 2/12 đại diện đội hình sự công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đơn vị đã nhận được đơn trình báo từ phía bị hại.

"Đơn vị đã nhận được đơn trình báo của bị hại vào 18h30 phút chiều tối qua. Hiện chúng tôi đang xác minh làm rõ vụ việc", đại diện đội hình sự công an quận Hoàn Kiếm cho biết.

Sáng cùng ngày, anh Lý Thanh T. (SN 1996, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết sau khi xảy ra sự việc phía đại diện quán bar Titan Lounge cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi, xin lỗi về việc nhân viên có hành vi hành hung mình.

Anh T. hiện đang được theo dõi tại bệnh viện.

"Sau hôm xảy ra sự việc, đại diện quán bar có đến hỏi thăm và xin lỗi. Tuy nhiên những người trực tiếp hành hung tôi thì đã mấy ngày qua họ vẫn chưa hề đến nói chuyện. Tôi không chấp nhận cách hành xử của nhóm người đã gây ra thương tích cho mình", anh T. cho biết.

Liên quan tới vụ việc trên đại diện truyền thông Công ty TNHH One for all - đơn vị điều hành quản lý hoạt động Titan Lounge khẳng định sự việc xảy ra bên ngoài khu vực quản lý của bar và người trực tiếp hành hung khách cũng không phải là nhân viên của quán bar.

"Sự việc xảy ra không nằm trong địa phận quản lý của Titan nó xảy ra ở khu vực tầng hầm. Người trực tiếp liên quan đến việc hành hung khách hàng không phải nhân viên cuare quán bar và không nằm trong danh sách của bên đơn vị chúng tôi.

Nhân sự của quán chúng tôi thường xuyên cập nhật với cơ quan công an và chính quyền để họ quản lý. Chúng tôi đang làm việc với cơ quan công an để giải quyết vụ việc", vị đại diện truyền thông cho biết.

Tuy nhiên qua tìm hiểu thực tế kết hợp với chia sẻ của nạn nhân, sự việc nói trên xảy ra vào khoảng 2h sáng ngày 28/11. Thời điểm này, Trung tâm thương mại đã ngừng hoạt động, khu vực thang máy và tầng hầm chỉ phục vụ cho Titan Lounge.

Anh T. bị thương ở vùng đầu sau khi xảy ra vụ xô xát.

Trước đó, vào chiều 28/11, chị H.T.Th. (26 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, rạng sáng cùng ngày chị cùng một người bạn bị nhóm nhân viên quán bar Titan Lounge có địa chỉ tại Tràng Tiền Plaza, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội khiến chị bị xây xát, người bạn bị rách trán, chấn thương ở vùng đầu.

Chị Th. kể lại, vào lúc 2h sáng cùng ngày, chị cùng nhóm 4,5 người bạn đi chơi ở quán bar Titan Lounge ở tại Tràng Tiền Plaza thì một nữ nhân viên của quán bar tới mời rượu rồi xảy ra chuyện.

"Thời điểm đó trong quán bar chỉ còn nhóm của chúng tôi. Lúc nữ nhân viên mời tôi cũng không biết. Khi tôi đang đi thang máy chuẩn bị ra về thì nữ nhân viên quán bar tới tát vào mặt tôi rồi nói 'sao mời rượu mày không uống'. Lúc đó tôi vô cùng bất ngờ. Tôi và cô gái này xô xát. Cô ta còn túm giật tóc tôi", chị Th. kể lại.

Khi thấy bạn đi cùng bị nhân viên quán bar gây sự, anh Lý Thanh T. (SN 1996, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đứng ra can ngăn liền bị nhóm nhân viên quán bar xông vào hành hung.

"Tôi ra can ngăn thì 4,5 người đều là nhân viên của quán bar xông vào đánh hội đồng. Họ liên tiếp đấm, đạp vào mặt, đầu tôi. Sự việc quá bất ngờ khiến tôi không kịp đề phòng còn bị rách cả trán, sứt răng, thương tích vùng đầu", anh T. nhớ lại.

Anh T. cho biết khi thấy bạn mình bị nhân viên của quán xô xát anh vào can ngăn thì bị hành hung.

Sau khi sự việc xảy ra nhóm của chị Th. đã đưa anh T. rời đi băng bó vết thương. Trên trán anh T. bị thương tích phải nhập viện để khâu lại vết thương.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.