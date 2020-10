Hà Nội: Công an vào cuộc điều tra nam thanh niên dí dao vào cổ người ngoại quốc trong hầm gửi xe

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một nam thanh niên cầm dao kề cổ một người Hàn Quốc đe dọa, thách thức.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào gần 8h ngày 3/10, tại hầm B2 tòa nhà Golden Palace Mễ Trì. Nguyên nhân xuất phát từ việc nam thanh niên và người đàn ông Hàn Quốc có va chạm nhẹ xe máy trong hầm, sau ít phút nam thanh niên đã hùng hổ cầm dao kề cổ người đàn ông Hàn Quốc đe dọa.



Vào thời điểm này, rất may có vài người dân và tổ bảo vệ của tòa nhà đã can ngăn kịp thời, nên không xảy ra vụ việc nghiêm trọng hơn.

Hình ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người dân đã báo cho cơ quan chức năng, công an địa bàn đã tiếp nhận thông tin, đồng thời phối hợp với đội nghiệp vụ Công an quận để tiến hành xác minh, yêu cầu người thanh niên có hành vi đe dọa người khác lên cơ quan công an làm việc.



Hiện Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của thanh niên này để xử lý theo quy định.