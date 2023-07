Hà Nội: Công an triệu tập người đàn ông cầm dao tấn công hàng xóm ở chung cư The Light Tố Hữu

Sau khi sự việc xảy ra, Ban Quản lý đã cắt cử bảo vệ túc trực tại tầng 6, thực hiện giám sát 24/24 để đề phòng tình huống có thể xảy ra.

Tại văn bản gửi các cơ quan chức năng, bà Hồ Thị Minh Thanh cho biết, hồi 7 giờ 30 ngày 21/7, cư dân ở căn hộ 616 tháp B, của tòa nhà là N.X.H đã cầm hung khí (cụ thể là 1 con dao) và có hành động tự ý vào nhà và tấn công (đâm) vào người chủ căn hộ 614 tháp B là anh H.Q.L, là hàng xóm cạnh căn hộ 616.

Cũng tại văn bản này, BQL nhà chung cư CT2 KĐT Trung Văn đề nghị Công an phường Trung Văn, Công an quận Nam Từ Liêm thực hiện bắt khẩn cấp đối với ông N.X.H.

Trước đó, theo bản tự khai do anh H.Q.L gửi Công an phường Trung Văn nêu rõ: "Vào hồi 7 giờ 47 ngày 21/7, khi tôi đang chuẩn bị ăn sáng cho các em và cháu tại nhà riêng phòng 614 tháp B, tòa nhà The Light, đường Tố Hữu, KĐT mới Trung Văn, Nam Từ Liêm thì bất ngờ bị đối tượng tại phòng 616 tháp B tòa nhà The Light mang hung khí là 1 con dao nhọn màu sơn đỏ lao vào nhà tấn công, may mắn tôi kịp phản vệ và tránh được nguy hiểm liên quan đến tính mạng".

Cũng theo anh H.Q.L, trước đây đối tượng N.X.H cũng đã nhiều lần đe dọa, chửi bới gia đình anh nói riêng và một số gia đình trong tòa nhà.