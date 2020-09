Hà Nội: Công an phá cửa phòng trọ giải cứu cô gái mất máu nguy kịch, nghi do cắt tay tự tử vì tình

Nạn nhân là nữ giới sinh năm 2001, thuê trọ tại căn phòng 304, ngôi nhà 5 tầng trong ngõ 225 đường Yên Xá, Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h, đêm ngày 18/9, nam thanh niên (bạn trai của cô gái) đến phòng trọ gọi cửa. Thấy có tiếng động bên trong nam thanh niên này gọi cửa nhưng cô gái không chịu mở, nghi ngờ có bất thường, chủ nhà liền gọi điện báo công an.



Sau khoảng 30 phút lực lượng chức năng tìm cách phá khóa cửa để vào thì phát hiện cô gái trong tình trạng mệt lử, chân tay chỉ còn cử động nhẹ.

Cảnh sát phá cửa đưa nạn nhân đi cấp cứu

Cô gái được đưa đi cấp cứu

Nhân viên y tế đến hiện trường

Ce cấp cứu đưa cô gái đi bệnh viện

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân có một vết cắt ở cổ tay trái. Máu cháy ra khá nhiều nên được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Quân y 103.



Trưa 18/9, thông tin mới nhất từ một cán bộ Công an xã Tân Triều cho hay, rất may do được cấp cứu kịp thời, cô gái đã qua cơn nguy kịch.

Được biết, nạn nhân sống cùng phòng với 1 bạn nữ khác. Tại thời điểm xảy ra sự việc bạn cùng phòng đi vắng.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được làm rõ, tuy nhiên bước đầu xác định nghi vấn mâu thuẫn tình cảm, cô gái giận bạn trai nên đã có hành động dại dột.