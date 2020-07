Chiều 26/7, trao đổi với chúng tôi, chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cho biết, thông tin có nhiều thuyền lật tại chùa Hương là không chính xác.

Theo vị chủ tịch huyện, do gió to, một chiếc thuyền chở khách tham quan bị lật ở suối Yến, khách được cứu hộ đưa vào bờ an toàn, không có thương vong.

“Chiếc thuyền bị lật do đúng hướng gió, Trên thuyền có 4 người, nhưng được cứu hộ, đưa vào bờ an toàn. Còn một số thuyền khác thì kịp thời dạt vào một bên" lãnh đạo huyện Mỹ Đức nói.