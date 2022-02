Hà Nội: Cặp vợ chồng bị nhóm thanh niên cùng làng hành hung giữa đường, người vợ có nguy cơ sảy thai

Ngày 11/2/2022, theo nguồn tin của chúng tôi, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đang điều tra, làm rõ sự việc nhóm côn đồ dùng hung khí tấn công, gây thương tích cho đôi vợ chồng (người vợ đang mang thai) vào chiều 29 Tết, tại địa bàn phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm.

Đơn tố giác và hình ảnh anh Q bị chảy máy

Trong đơn tố giác tội phạm gửi đến các cơ quan báo chí, chị Hồ T.H, (29 tuổi, ở phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: Khoảng 13 giờ chiều 31/1/2022 (29 Tết), chồng chị H là anh Nguyễn Văn Quân (37 tuổi), điều khiển ô tô đưa vợ và con trai 7 tuổi từ phường Minh Khai về quê.

Khi xe ra đến đầu ngõ (đoạn trước cổng trường mầm non Minh Khai A (đường Phú Minh, phường Minh Khai) thì thấy 3 thanh niên trên 2 xe máy đi chậm ở giữa đường. Chồng chị H đã dừng xe lại đợi phía sau, không bấm còi. Thấy xe ô tô của gia đình chị H dừng phía sau thì 2 xe máy đi phía trước cũng dừng lại giữa đường.

Lúc này, gia đình chị H vẫn ngồi trên xe chờ khoảng 1 - 2 phút, tuy nhiên xe máy kia không di chuyển tiếp, nên chồng H đã đánh lái ô tô sang bên phải đường để tránh vì đường rất rộng. Sau khi xe ô tô đi đến ngang những thanh niên này thì thấy có tiếng nghi bị một vật ném vào xe.

"Thấy vậy, chồng tôi mở cửa kính nhìn ra xem có gì, thì bất ngờ bị 1 trong 3 thanh niên cầm 1 chiếc điện thoại ném vào đầu chồng tôi, khiến chồng tôi bị chảy máu mặt và hoa mắt. Do ở cùng làng Văn Trì (phường Minh Khai) nên tôi biết người ném điện thoại vào đầu chồng tôi, tên là H.

- Chồng tôi có nói: Anh ơi, sao toàn anh em người làng mà anh lại xử sự như thế?

- Nam thanh niên tên H đáp lại: Bố mày thích thế đấy!", chị H kể lại.

Khu vực diễn ra vụ việc

Chị H. kể tiếp: "Tôi xuống xe hỏi anh H: 'Sao chú lại ném chồng cháu thế, chồng cháu đi qua có va chạm gì vào chú đâu?'. Lúc này anh H vẫn cứ sấn sổ đòi đánh. Chồng tôi lấy điện thoại ra và nói sẽ báo công an, thì anh H nói là: 'Mày thích báo ai thì báo, báo ai phải làm to vào không thì đến lễ các bố mày không xong đâu".

Chị H, cho biết thêm, khi sự việc xảy ra, một trong 3 thanh niên điều khiển xe máy đi đâu đó khoảng 1-2 phút rồi quay lại, cầm theo dao sáng choang, đầu nhọn, dài khoảng 40cm. Tiếp đó một người phụ nữ tên là M (vợ của anh H), đi xe máy ra theo hỏi chuyện.

“Tôi có nói lại sự việc với chị M, và lưu ý cổng trường học có camera sẽ ghi lại tất cả sự việc. Vừa dứt lời, chị M liền nhẩy lên xỉa tay vào mặt tôi chửi bới xúc phạm, tôi gạt tay chị ta ra thì chị ta lao vào đánh khi tôi đang mang thai.

Thấy vậy, chồng tôi can ngăn người phụ nữ này ra thì liền bị 3 thanh niên nhẩy vào đấm đá, một người lấy dao đâm chồng tôi nhưng may mắn chồng tôi tránh được và bỏ chạy. Sau đó thì người cầm gạch, người cầm tấm kính, một người vác dao đi xe máy đuổi theo chồng tôi”, chị H nói.

Cặp vợ chồng đã được giới thiệu đi giám định thương tích

Chị H đang mang thai

Anh Nguyễn Văn Q, chồng chị H cho biết: bản thân anh Q làm rể làng Văn Trì, phường Minh Khai từ nhiều năm, chưa bao giờ to tiếng với ai, cũng không có thù hằn với bất kỳ ai ở địa phương.

Theo anh Q, khi bị các đối tượng tấn công, anh Q chạy ra đến đầu ngõ 51 đường Phú Minh và gọi báo 113 và được hướng dẫn gọi về Công an phường Minh Khai trình báo sự việc. Sau đó người nhà đến đưa anh Q vào Bệnh viện 198 – Bộ Công an cấp cứu, trong tình trạng trán rách sâu rộng, máu chảy không ngừng.

Về phần chị H cũng được người nhà đưa vào viện trong tình trạng đau bụng, sưng tím đầu và mặt. Sau khi được cấp cứu ở bệnh viện, vợ chồng chị H tiếp tục quay về công an phường Minh Khai trình báo.

“Mấy ngày Tết vừa qua các thành viên trong gia đình tôi sống trong lo lắng, sợ hãi, bản thân tôi có bầu hơn 2 tháng, từ khi bị hành hung thường xuyên đau bụng, phải nằm nhà uống thuốc giữ thai...

Để bảo đảm an toàn cho các thành viên trong gia đình tôi nói riêng, an ninh trật tự trên địa bàn phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm nói chung, tôi đề nghị Công an quận Bắc Từ Liêm điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng côn đồ, coi thường pháp luật”, chị H kêu cứu.

Chuyển hồ sơ vụ việc lên cấp quận

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với chúng tôi, một chỉ huy Công an phường Minh Khai cho biết, vụ việc đã được công an phường tiếp nhận, lập hồ sơ chuyển Công an quận Bắc Từ Liêm điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tối 11/2, anh cho biết, sáng nay công an quận Bắc Từ Liêm đã mời hai vợ chồng đến lấy lời khai và cho giấy giới thiệu đi khám chứng thương.



Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

