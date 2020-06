Hà Nội: Cặp đôi bỏ ra 50 triệu đồng để cải tạo căn nhà cấp 4 đi thuê giá 4,5 triệu/tháng thành văn phòng làm việc và nơi ở tiện ích

Đó là câu chuyện cải tạo nhà của cô gái tên Trần Thục Nhi, 21 tuổi, đang làm việc tại một công ty kiến trúc. Căn nhà cho thuê Thục Nhi sửa nằm ở ngõ 656 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội.



Theo Thục Nhi chia sẻ, thời gian trước đó, Nhi và bạn trai đang gấp gáp tìm nhà mới vì căn hộ trước bị chủ cho thuê phá hợp đồng. Trong lúc chọn nhà trên mạng thì bạn trai Nhi đã chọn ngôi nhà này bởi nó rất gần với chỗ làm của Nhi: "Khi ấy chỉ thấy họ đăng duy nhất bức ảnh cái cổng nhà lấp ló chút giàn hoa. Vì thế tụi em quyết định đến xem trực tiếp. Có đến xem mới thực sự bị sốc khi thấy căn nhà cấp 4 đã rơi vào tình trạng xuống cấp trầm trọng".

Căn nhà cấp 4 trước khi cải tạo.

Cụ thể, trước khi thuê nhà cấp 4 này, khắp quanh nhà đều là rác thải và phế liệu. Không khí bụi bẩn và bí bách, ẩm thấp, tăm tối: "Gian trước là nhồi nhét chung giữa bếp và kho chứa đồ, nóc nhà bị dột và tường thì bong tróc. Mảnh sân bé xíu thì không có một cái cây nào mà chỉ toàn là đồ bỏ đi và là tổ của chuột và gián. Còn gian trong thì bề bộn không ở nổi. Kinh khủng nhất là nhà vệ sinh không có nóc, chỉ có độc một chiếc bồn cầu, không vòi sen, không bình nóng lạnh. Tụi em không thể tin là có người ở nổi vậy mà chủ nhà đã ở đây cả chục năm rồi".

Đứng từ cổng nhìn vào. Sau khi sửa sang thì bên trái là phòng làm việc, cửa đỏ là phòng ngủ, ngách nhỏ ngăn giữa hai gian thì tụi em cải tạo thành bếp. Ảnh: Đỗ Tuấn Vũ

Với một căn nhà tồi tàn như thế, nhưng Thục Nhi và bạn trai đều có niềm tin sẽ cải tạo nó thành không gian sống đẹp đẽ cho riêng mình: "Nếu là người khác chắc sẽ chẳng ai "hấp hơi" đi thuê một căn nhà tồi tàn như vậy. Nhưng tụi em lại đặt cược niềm tin của mình vào những thứ như thế đấy. Có thể là vì nhiệt huyết của tuổi trẻ vẫn luôn sục sôi, khi trí tưởng tượng và đam mê không bị một nỗi lo sợ nào giăng phủ, thì em sẽ dám làm những điều ta nghĩ. Và khi nhìn vào nó tụi em đã nghĩ mình hoàn toàn có thể thổi hồn vào chiếc xác ve rỗng tuếch tội nghiệp này. Thế nên tụi em đã quyết tâm hô biến nó thành ra ngôi nhà như hiện giờ".

Vì nhà cấp 4 mà lại nằm giữa khu cao tầng nên vị trí chỗ em khá thiếu sáng. Để cải thiện bọn em đã dỡ một hàng ngói thay bằng tấm nhựa trong. Đến tầm trưa nắng đổ rất là đẹp. Ảnh: Đỗ Tuấn Vũ

Nghĩ là làm nên Thục Nhi và bạn trai đã kết hợp với mấy người bạn trong ngành kiến trúc thảo luận và thiết kế để cải tạo lại nó thành nhà ở kiêm văn phòng kiến trúc của nhóm bạn: "Gian trước thì là phòng làm việc, trưng bày cả tranh và đồ gốm sứ. Gian trong là chỗ ở của em và bạn trai. Ngách nhỏ ngăn giữa hai gian tụi em tận dụng làm bếp. Và vì chúng em đều rất yêu thiên nhiên nên mảnh sân mọi người đã cùng nhau trồng rất nhiều cây xanh, các loại cây rau ăn quả để sau này có thể vừa bán vừa ăn".

Văn phòng làm việc của nhóm bạn trẻ.Ảnh: Đỗ Tuấn Vũ

Sau 1 tháng, Thục Nhi và những người bạn kiến trúc đã hoàn thành công trình cải tạo nhà cấp 4 vừa là nơi ở của đôi bạn trẻ, vừa là văn phòng làm việc của nhóm bạn trẻ với chi phí chỉ khoảng 50 triệu đồng.

"Chi phí rẻ như vậy là do tụi em biết cách sáng tạo, chắt lọc không thừa không thiếu. Đập bỏ chỗ này, xây thêm chỗ kia, thay mới vài đồ thiết yếu. Đặc biệt, cái gì tự làm được thì làm để không tốn nhiều tiền thuê nhân công. Như tường là tụi em tự sơn hết, sân cũng tự đục và xây sửa, mái cũng tự lợp.

Đây là căn bếp nhỏ xinh tình tứ. Ảnh: Đỗ Tuấn Vũ

Bộc cốc chén đẹp. Ảnh: Đỗ Tuấn Vũ

Riêng đồ nội thất và trang trí được tụi em tuyển chọn ở nhiều chỗ nên giá cũng rẻ và phần nhiều là của nhà trồng được, vì có những cái tụi em mua từ trước đó rồi nên cải tạo xong là bày biện vào thôi chứ không phải sắm thêm gì nhiều ạ. Đắt đỏ nhất trong nhà chắc là bộ cửa kính 12 triệu ở văn phòng", Thục Nhi kể.

Trong quá trình cải tạo nhà, lâu nhất và khó khăn nhất đối với cả nhóm chính là việc làm thế nào để phủ xanh khu vườn: "Như đã nói ở trên thì tụi em đều là những người yêu thiên nhiên và rất ủng hộ công cuộc bảo vệ môi trường, nên nhóm cũng hướng kiến trúc xanh thân thiện với thiên nhiên.

Một điều may mắn là tụi em được bạn bè tặng rất nhiều cây nên cũng không bị tốn kém ở khoản này. Ngay cả bác hàng xóm cũng tặng cho tụi em cây khế to đùng và cây thiết mộc lan vì thấy tụi em là những người yêu cây thực sự.

Sau đó tụi em trồng thêm các loại rau sạch nữa nên mọi thứ cứ phát triển tươi tốt như hiện giờ. Khi nhìn vào một ngôi nhà có khu vườn thơ mộng thì ai cũng có thể cảm nhận gia chủ là người ân cần biết cách chăm sóc và quan tâm người khác.

Và em rất vui vì tâm tư của mình luôn được thiên nhiên đáp lại bằng việc ra trái và nở hoa. Nhờ vậy tụi em càng thêm quý trọng thiên nhiên vì nó cần nhiều hiểu biết và cả nhẫn nại nữa".

Vâng và đây là phòng ngủ của tụi em. Ngồi bên ô cửa đọc sách có thể nói chuyện với người trong bếp và văn phòng, cả người ngồi ngoài sân.Ảnh: Đỗ Tuấn Vũ

Còn một điểm khiến Thục Nhi và cả nhóm bạn quan tâm nữa khi cải tạo căn nhà này đó chính là muốn ngôi nhà hướng ngoại nhưng vẫn là điểm dừng chân an nhàn: "Theo như tụi em được biết, gia đình chủ nhà trước sống rất lặng lẽ và thu mình không tương tác với hàng xóm. Nên khi cải tạo tụi em muốn nó khác hoàn toàn so với trước kia, theo đúng nghĩa tích cực hơn cả về ngoại hình lẫn tâm hồn. Vả lại, tụi em muốn ngôi nhà của mình giống như một điểm dừng chân an nhàn giữa ga tàu bộn bề vội vã. Để không ai khi ghé chơi nhà mà cảm thấy lạc lõng hay cô đơn".

Căn phòng ngủ đẹp và tiện ích. Ảnh: Đỗ Tuấn Vũ

Vì ý nghĩ xuyên suốt đó nên khi phối đồ và trang trí trong nhà cũng từ ý nghĩa đó mà Thục Nhi và cả nhóm cứ thế phát triển lên: "Sự hoài cổ sẽ đem lại cảm giác trẻ thơ, và những thứ li ti bình dị sẽ khiến những vị khách tự tin gần gũi với gia chủ. Nhưng quan trọng nhất không thiếu vắng cỏ cây thiên nhiên mang lại sức sống và năng lượng".

Còn đây là nhà vệ sinh một tay Thục Nhi sửa. Ảnh: Đỗ Tuấn Vũ