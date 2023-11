Hà Nội cấm sạc xe điện qua đêm tại chung cư mini

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng, kiểm soát an toàn nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ; nghiên cứu thực hiện ngay một số giải pháp để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn tại các công trình như: Tiếp tục thực hiện nội dung đã được Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo tại Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 13/9/2023. Nghiên cứu, triển khai thực hiện hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 4157/BXD-QLN ngày 15/6/2023.

UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai ngay các giải pháp để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn đối với các công trình nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ ở, cụ thể:

- Đối với diện tích đỗ xe tại công trình nhà ở, yêu cầu chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình phải bố trí đủ diện tích đỗ xe hai bánh: chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình có trách nhiệm rà soát về diện tích đỗ xe của công trình; tham khảo, áp dụng thiết kế khu vực đỗ xe của loại hình nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ ở như quy định đối với Nhà chung cư.

- Theo QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư (mục 2.2.17) quy định chỗ để xe của nhà chung cư phải tính toán đảm bảo tối thiểu 6m2 chỗ để xe máy, xe đạp cho mỗi căn hộ chung cư (nhà ở xã hội, tái định cư và nhà ở thu nhập thấp cũng phải tuân thủ quy định trên); diện tích khu để xe bao gồm cả đường nội bộ khu để xe. Các công trình nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ phải thực hiện rà soát và bố cục lại toàn bộ khu vực để xe đảm bảo diện tích tối thiểu 6m2 chỗ để xe máy, xe đạp cho mỗi căn hộ.

- Trường hợp không đảm bảo diện tích để xe theo số lượng căn hộ/cư dân tại tòa nhà thì phải có phương án gửi xe bên ngoài công trình để đảm bảo quy chuẩn quy định. Đồng thời, đảm bảo khoảng cách giữa các xe, giải pháp ngăn cháy; ngăn cách khu vực để xe với sảnh căn hộ, cầu thang bộ. Có quy định về việc sử dụng phương tiện giao thông của tòa nhà.

Khu vực sạc điện cho xe sử dụng điện (nếu có) phải được bố trí riêng đảm bảo khoảng cách an toàn với các phương tiện xung quanh; không được sạc pin qua đêm; bộ sạc phải phù hợp hệ thống pin xe; quá trình sạc pin phải được theo dõi an toàn; bổ sung thiết bị chữa cháy chuyên dụng phù hợp để xử lý sự cố cháy nổ pin xe điện.

Đối với công trình đã đưa vào sử dụng: Nghiên cứu thực hiện ngay các giải pháp đã được đề xuất như trên. Tổ chức rà soát, xây dựng phương án thoát nạn để đảm bảo an toàn khi xảy ra sự cố, vận động tháo bỏ/cắt các chuồng cọp, tạo lối thoát nạn trong trường hợp phát sinh mất an toàn phòng chống cháy nổ tại mỗi công trình. Thực hiện ngay giải pháp ngăn cách khu vực để xe với khu vực ở. Rà soát về điều kiện thang thoát hiểm, lối thoát nạn, bổ sung lối thoát nạn đảm bảo các quy định về phòng cháy hiện hành.

Bên cạnh đó, yêu cầu các chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình phải xây dựng phương án quản lý vận hành và bố trí người có sức khỏe, kinh nghiệm để quản lý vận hành tòa nhà; phối hợp, vận động các hộ gia đình mua các trang thiết bị PCCC cơ bản để đảm bảo an toàn về PCCC; thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở các hộ gia đình, cá nhân tuân thủ và chấp hành nghiêm các quy định về quản lý vận hành tòa nhà và phòng cháy, chữa cháy cứu nạn cứu hộ.

UBND quận, huyện, thị xã, UBND xã, phường, thị trấn phối hợp cơ quan công an, lực lượng phòng cháy chữa cháy khu vực: Thực hiện rà soát toàn bộ các công trình để phát hiện các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy; thực hiện kiểm tra, hướng dẫn các chủ sở hữu đầu tư các trang thiết bị thiếu yếu phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy như: chuông báo cháy, biển báo, đèn tích điện…; xây dựng phương án phòng chống cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn cho các hộ gia đình về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và phương án xử lý sự cố công trình (đặc biệt là sự cố về cháy nổ).

Đối với công trình xây dựng mới (nếu có), thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, quản lý việc cấp giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng, quản lý trật tự xây dựng theo quy định. Trong đó, đảm bảo việc kiểm soát việc thiết kế về khu vực đỗ xe, bố trí lối thoát nạn, hệ thống cấp điện; hệ thống phòng cháy, chữa cháy công trình; các tổ chức, cá nhân thiết kế, thẩm tra thiết kế phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật.

Đối với nhà chung cư cũ, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai ngay các giải pháp để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn như: tổ chức rà soát, xây dựng phương án thoát nạn để đảm bảo an toàn khi xảy ra sự cố, vận động tháo bỏ/cắt các chuồng cọp, tạo lối thoát nạn trong trường hợp phát sinh mất an toàn phòng, chống cháy nổ tại mỗi công trình...