Hà Nội: Cách ly y tế một thôn với 2190 nhân khẩu sau khi xuất hiện ca mắc COVID-19

Theo quyết định, khu vực cách ly y tế vùng có dịch Covid-19 đối với ổ dịch thôn Kên Đào, xã An Mỹ gồm 618 hộ gia đình, với tổng số 2190 nhân khẩu. Khu vực thực hiện giãn cách theo nội dung Chỉ thị số 16/CP-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ gồm 32 hộ dân thuộc Xóm 02, thông Kênh Đào.



Cách ly vòng 2 thôn Kênh Đào, theo chỉ thị 15 của Thủ tưởng Chính phủ.

Cách ly vòng 3 tại khu dân cư cạnh đường 419, thông Kênh Đào, xã An Mỹ.

Thời gian thực hiện từ 5/7 đến hết ngày 26/7/2021.

Công tác cách ly y tế tại một địa phương

Trước đó, ngày 5/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết Trung tâm y tế huyện Mỹ Đức đã có báo cáo nhanh kết quả điều tra xử lý trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới phát hiện trên địa bàn.

Bệnh nhân là L.V.C. (SN 1982; trú tại Thôn Kênh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội), là lái xe tự do. Hiện tại bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt 37,8 độ C.

Bệnh nhân đi vào tỉnh Nghệ An bán xe ôtô ngày 13/6, địa điểm giao xe tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Ngày 13/6, anh L.V.C. gặp anh T. (người mua xe) tại Hoàng Mai, Nghệ An. Khi đi giao xe, anh C. đi cùng anh Đ.Đ.Đ. (SN 1988; trú tại xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam). Hiện tại anh Đ. đã có test nhanh dương tính.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày giao xe xong tại Nghệ An, anh C. về nhà anh Đ. ở Hà Nam lúc 23 giờ, nghỉ qua đêm tại đó. Ngày 14/6, sáng anh C. tự lái ôtô về nhà tại thôn Kênh Đào (xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội), trong quá trinh di chuyển về nhà không dừng đỗ tại đâu. Khi về tới nhà có tiếp xúc với vợ và 3 con.

Hiện tại vợ và 3 con anh C. đều có biểu hiện ho sốt. Cơ sở y tế đã lấy mẫu gửi CDC làm xét nghiệm PCR và chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức tiếp tục cách ly, theo dõi chờ kết quả xử lý tiếp.

Từ ngày 15/6 đến 22/6, anh C. ở nhà không đi đâu. Ngày 5/7, sáng 8 giờ, anh C. vào Phòng khám đa khoa khu vực An Mỹ khám với triệu chứng ho sốt.

Ngoài ca dương tính SASR-CoV-2 trên, CDC Hà Nội cũng thông tin trên địa bàn TP đã ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính mới tại cộng đồng trên địa bàn huyện Đông Anh.

Bệnh nhân là H.V.H. (SN 1986; trú tại xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), hiện đang ở trọ tại ngõ 12, thôn Mai Châu (xã Đại Mạch, huyện Đông Anh). Anh H. là nhân viên bảo vệ tại Công ty SEI, khu công nghiệp Thăng Long.

Ngày 26/6, anh H. đi xe máy về quê tại xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang tiếp xúc với anh trai và 2 con của anh trai.

Ngày 4/7, 3 người này đã nhận được kết quả dương tính và đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến Quế Nham, tỉnh Bắc Giang.

Trước khi phát hiện dương tính SARS-CoV-2, anh H. ở trọ, có tiếp xúc với bạn gái và những người làm bảo vệ tại công ty. Ngoài ra, anh H. cũng tiếp xúc với một số người ở xóm trọ.

Qua rà soát, lực lượng chức năng cho biết ngõ 12, thôn Mai Châu có 21 hộ, 69 nhân khẩu người địa phương và 78 người thuê trọ. Hiện nay, sức khỏe của những người tiếp xúc tại khu trọ nêu trên bình thường, chưa có biểu hiện gì.

Tối nay 5/7, lực lượng y tế huyện Đông Anh tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho 1.500 công nhân của Công ty SEI, khu công nghiệp Thăng Long.