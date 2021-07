Hà Nội: Ca bệnh làm lây lan COVID-19 ở huyện Đông Anh không khai báo y tế

Ngày 6/7, ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chủ trì phiên họp trực tuyến phòng chống COVID-19 của Hà Nội với các địa phương.

Hai đơn vị có ổ dịch mới là huyện Mỹ Đức và huyện Đông Anh đã báo cáo nhanh về công tác khoanh vùng dập dịch. Trong đó, đáng chú ý, huyện Đông Anh cho biết, ca bệnh H.V.H. (Mai Châu, Đại Mạch, Đông Anh) đã vi phạm quy định khai báo y tế. Trường hợp này có tiếp xúc với ca bệnh dương tính ở Bắc Giang trong ngày 26 - 27/6, nhưng không khai báo. Từ ngày 28/6 - 3/7, H.V.H. vẫn tiếp tục đi làm.

Quang cảnh cuộc họp.

Ngày 1/7, H.V.H. có biểu hiện ho sốt, được y tế cơ quan yêu cầu về nghỉ và khai báo ở trạm y tế xã, nhưng người này không thực hiện. Đồng thời đã giấu việc đi, đến, ở vùng có nguy cơ cao, khiến công tác phòng dịch gặp khó khăn. Từ trường hợp này đã khiến 3 người khác trở thành F1, trong số 3 F1 có 1 công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp, từ đó có nguy cơ ảnh hưởng tới 2.000 công nhân khác.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, lãnh đạo TP Hà Nội đề nghị huyện Đông Anh tiếp tục truy vết khẩn trương, không bỏ sót, phân loại các đối tượng có nguy cơ, có phương án không để công nhân ăn nghỉ tại chỗ, không để lây chéo.

Cùng với đó, đề nghị huyện Mỹ Đức khẩn trương chuyển các trường hợp F1 đi cách ly tập trung; F2 cách ly tại nhà và phải có phân công tổ dân phố giám sát chặt.

Đặc biệt, do có 1 giám thị coi thi THPT là F1 đã tiếp xúc với 87 người tại Hội đồng thi (trong đó có 45 người ở huyện Ứng Hòa và 26 người ở huyện Mỹ Đức, 16 người ở huyện Phú Xuyên), nên việc tổ chức thi, phải rà soát đảm bảo an toàn các điểm thi: Từ điều tra dịch tễ đến kết quả xét nghiệm. Thành phố giao Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp kiểm tra thực địa điểm thi ở Mỹ Đức để đảm bảo an toàn tuyệt đối.