Hà Nội: Bé trai bị "vật thể lạ" rơi trúng đầu khi đi bộ dưới sân chung cư, công an vào cuộc điều tra

Ngày hôm qua (10/5), anh T.H.N ở chung cư thuộc KĐT Kim Văn, Kim Lũ đã trình báo Công an phường Đại Kim, quận Hoàng Mai về sự việc hy hữu.



Bé trai bị vật thể lạ từ tầng cao rơi trúng đầu

Theo trình báo, vào khoảng hơn 21h ngày 9/5, anh N. cùng gia đình và con trai hơn 3 tuổi đang đi bộ dưới chân tòa nhà CT12B thì một "vật thể lạ" rơi trúng đầu cháu bé.

Bé trai bị vật thể lạ ở chung cư rơi trúng đầu

Anh N. cho biết, do thời gian xảy ra quá nhanh nên chưa kịp xác minh chính xác từ khu vực nào. Tuy vật thể này không "cứng" nhưng đã khiến bé trai hoảng loạn, bị tổn hại sức khỏe và tinh thần rất lớn.

Xét thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, anh N. đã trình báo tới cơ quan Công an phường Đại Kim, yêu cầu vào cuộc xác minh.

Cháu bé bị "vật thể lạ" rơi trúng đầu

Hậu quả từ trên cao rơi xuống

Cư dân có thể trở thành nạn nhân bất cứ lúc nào nếu không có sự chung tay của cộng đồng

Sáng 11/5, theo ghi nhận của chúng tôi tại khu vực cháu bé bị "vật thể lạ" rơi trúng, lúc này nhiều người vẫn đang bàn tán sau thông tin trên. Một số người cho cho hay, đã không ít lần những thứ đồ đạc bỗng dưng rơi từ trên cao xuống.

"Các anh chị cứ nhìn xung quanh thì thấy thực tế, đây là lối đi chung, ngay trước đó là sảnh tòa nhà, toàn bộ người dân thường xuyên qua lại. Cần có sự tuyên truyền để người dân nói chung có ý thức với cộng đồng, đôi khi có thể trẻ em hiếu kỳ ném những thứ lặt vặt, hoặc người lớn vô ý để đồ đạc gần ban công khi gặp gió thì lập tức những người ở dưới lĩnh hậu quả", bà Vân một trong những cư dân ở đây chia sẻ.

Khu vực xảy ra sự việc thường xuyên có trẻ nhỏ qua lại

Rất nhiều người sẽ trở thành nạn nhân nếu không có sự chung tay của cộng đồng

Cũng tương tự, một người bán hàng ở tầng một tòa nhà cho hay, dù phía trên đã có mái che, tuy nhiên thi thoảng vẫn giật mình bởi tiếng kêu của đồ vật rơi xuống.

"Dù tiếng kêu không to lắm, chẳng hạn như vỏ hộp sữa hay nắp chai nhưng sẽ phải giật mình vì nó bắn xuống đường", người dân chia sẻ.

Công an vào cuộc điều tra

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với chúng tôi, chỉ huy Công an phường Đại Kim cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin của gia đình anh N. công an đã vào cuộc, hiện vụ việc đang được xác minh làm rõ. Hôm qua (10/5), công an cũng đã gặp gỡ gia đình, cháu bé đã được bố mẹ đưa đi kiểm tra sức khỏe.

Trên thực tế, những trường hợp tương tự cũng từng xảy ra ở nhiều nơi, phổ biến ở các khu chung cư cao tầng.

Cụ thể như mới đây; tại chung cư địa chỉ ngõ 102 Trường Chinh, người dân phản ánh tình trạng thanh sắt rơi xuống lối đi vào tầng hầm gửi xe, nước xối xả thường xuyên từ một căn hộ trên cao xuống lối đi, gây phiền toái cho cộng đồng, và từng có rất nhiều vụ việc tương tự đã gây hậu quả khiến người dân bỗng dưng trở thành nạn nhân.

