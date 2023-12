Hà Nội: Bắt nữ quái 9x chuyển trạng thái "chơi đêm, ngủ ngày" để trốn truy nã

Tống Khánh Linh bị bắt giữ. Ảnh: CQCA.

Tối ngày 17/12, Công an quận Tây Hồ (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã bắt giữ thành công, an toàn đối với bị can Tống Khánh Linh (24 tuổi, ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) bị truy nã về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đó, qua công tác xác minh và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào rạng sáng 15/12, Công an quận Tây Hồ xác định Linh đang lẩn trốn ở quận Bình Thạch, TP HCM. Tổ công tác công an quận Tây Hồ lập tức lên đường tới địa bàn, nơi bị can truy nã đang lẩn trốn.

Sau khi tiếp cận các điểm nghi vấn bị can di chuyển, tổ công tác đã đón lõng và bắt giữ thành công bị can Linh là đối tượng bị truy nã về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, có mối quan hệ xã hội phức tạp và thủ đoạn tinh vi.

Khai nhận với cơ quan chức năng, để lẩn trốn sự truy tìm của Công an, Linh cho biết đã thuê căn hộ cao cấp và dùng thủ đoạn thay đổi hình thức, phong cách ăn mặc và hóa trang bằng mỹ phẩm để khác với nhận dạng ban đầu.

Không những vậy, từ khi bị truy nã, Linh chuyển trạng thái "chơi đêm, ngủ ngày" và hiếm khi xuất hiện ngoài đường khi trời sáng; gây khó khăn cho cơ quan chức năng truy tìm, phát hiện, tố giác của người dân.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Tây Hồ đã nhanh chóng xác định chính xác và tiến hành bắt giữ Tống Khánh Linh để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.