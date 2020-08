Hà Nội: Bắt giữ đối tượng đeo khẩu trang, đội mũ kín mít đâm chết người trên phố

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30 tối 3/8, Công an phường Thanh Xuân Bắc và Công an quận Thanh Xuân nhận được tin báo về việc có một người đàn ông bị đối tượng lạ mặt, đeo khẩu trang, đội mũ, dùng hung khí đâm trọng thương ở phố Nguyễn Quý Đức, quận Thanh Xuân.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an quận Thanh Xuân đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và Công an phường Thanh Xuân Bắc xuống hiện trường, tổ chức điều tra, truy xét.

Sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân mất nhiều máu, bị thương tích ở vùng cổ và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Đối tượng Đặng Quang Minh (SN 1969, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Qua quá trình điều tra, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng gây án là Đặng Quang Minh (SN 1969, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) chỉ sau 2 giờ gây án.

Tại cơ quan công an, Minh đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, khoảng 22h tối 3/8, Minh vừa đi uống rượu về gần nhà thì gặp anh Đặng Tuấn (SN 1979, ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) đang nhậu ở quán phở trên đường Nguyễn Quý Đức.

Sau đó, hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Anh Tuấn quay vào quán ăn còn Minh bỏ về nhà thay quần áo, đeo khẩu trang, đội mũ và chuẩn bị hung khí quay lại phục ở gần nơi anh Tuấn đang nhậu.

Khi anh Tuấn cùng bạn đang ngồi trên xe máy để ra về, Minh bất ngờ lao đến dùng hung khí đâm vào cổ anh Tuấn, nạn nhân bỏ chạy thì đối tượng tiếp tục truy đuổi. Gây án xong, Minh vứt bỏ hung khí rồi quay về nhà ngủ. Anh Tuấn được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên đến 6h sáng 4/8, nạn nhân đã tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.