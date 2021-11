Hà Nội bao giờ mở rộng cho học sinh đến trường?

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện theo quy định để đón học sinh lớp 9 trở lại trường học an toàn.

Sáng 7/11, UBND huyện Ba Vì đã tổ chức diễn tập các tình huống đón học sinh trở lại trường với sự tham gia của lãnh đạo các xã, thị trấn, ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên của các nhà trường.

Huyện Ba Vì hiện có 31 xã, thị trấn với 35 cơ sở giáo dục có học sinh lớp 9. Theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội và căn cứ diễn biến dịch bệnh, để bảo đảm an toàn cho học sinh, hôm nay, 8/11, có 29 trường học sẽ đón học sinh đi học trực tiếp tại trường. Tổng số học sinh đi học trực tiếp là hơn 3.800 em.

Tính đến 16h30 ngày 7/11, các nhà trường trên địa bàn huyện Ba Vì đã bảo đảm các tiêu chí trường học an toàn, sẵn sàng các điều kiện cần thiết để đón học sinh trở lại trường học.

Các trường THCS, PTCS trên địa bàn huyện Ba Vì đã hoàn thành công tác chuẩn bị đón học sinh lớp 9 tới lớp. Ảnh: Trường THCS Tản Đà.

Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu ho, sốt, khó thở... cần thông tin ngay cho cơ sở y tế địa phương và nhà trường để kịp thời có phương án xử lý.

Trao đổi với PV Tiền Phong tối 7/11, Phó Hiệu trưởng trường THCS Tản Lĩnh, Ba Vì, bà Đỗ Thị Sinh Nhân cho biết, nhà trường đã bảo đảm các tiêu chí trường học an toàn, sẵn sàng các điều kiện cần thiết để đón học sinh trở lại trường học.

Ngoài ra, cũng theo bà Nhân, nhà trường cũng đã thông tin đầy đủ, chi tiết về phương án tổ chức học tập tới từng phụ huynh học sinh và học sinh. Toàn bộ học sinh được nhắc nhở tiếp tục theo dõi sức khỏe, kiểm tra thân nhiệt trước khi đến trường.

Bà Nhân cho hay, sáng ngày 7/11, ngay sau khi Hiệu trưởng nhà trường có buổi tham gia tổ chức diễn tập các tình huống đón học sinh trở lại trường với sự tham gia của lãnh đạo các xã, thị trấn, ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên của các nhà trường trên địa bàn của Huyện.

Ngay sau đó, nhà trường đã có buổi làm việc với giáo viên chủ nhiệm khối lớp 9, các nhân viên của nhà trường sẽ hỗ trợ trong buổi học đầu tiên vào sáng 8/11 với mục đích đón học sinh trở lại trường an toàn nhất.

Bà Nhân chia sẻ, việc triển khai cho học sinh lớp 9 trên địa bàn khá thuận lợi khi phụ huynh nhất trí cho học sinh đến lớp học trực tiếp.

Phó Hiệu trưởng này cũng thông tin thêm, ở trường THCS Tản Lĩnh, đa số giáo viên đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, chỉ một giáo viên ở Phúc Thọ mới tiêm 1 mũi và một người đang nghỉ thai sản.

Trường có 6 lớp 9, với tổng học sinh là 229 em và sẽ chia làm hai, mỗi buổi có học sinh 3 lớp đến trường để đảm bảo giãn cách. Sĩ số học sinh hơn 30 em/lớp, học trong phòng rộng nên đảm bảo yêu cầu về giãn cách. Trong trường có 4 học sinh trong diện F2 nhưng vì F1 đã xét nghiệm nhiều lần có kết quả âm tính nên nhà trường vẫn cho 4 học sinh này đến trường học trực tiếp.

Khó khăn lớn nhất theo bà Nhân là việc xây dựng thời khóa biểu, bố trí giáo viên vì có giáo viên vừa phải dạy trực tiếp trên trường cho khối lớp 9 nhưng vừa phải dạy online với các khối khác.

Chia sẻ về việc đón học sinh trong ngày 8/11, bà Nhân cho rằng, vừa mừng và cũng vừa lo. Mừng là vì thầy cô và học trò được gặp nhau sau nhiều tháng xa cách vì dịch. Mà lo lắng vì học sinh trở lại trường trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 tại nhiều quận, huyện khác diễn biến phức tạp dù gần đây Ba Vì chưa ghi nhận ca mắc, các trường THCS, PTCS trên địa bàn cũng chuẩn bị tốt công tác phòng, chống dịch.

Trước đó, ngày 6/11, Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo đến trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã; thủ trưởng các trường học trực thuộc; giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố về việc điều chỉnh kế hoạch cho học sinh trở lại trường.

Theo đó, sở thống nhất với đề nghị của UBND huyện Ba Vì về việc cho học sinh khối lớp 9 tại các trường THCS, phổ thông cơ sở thuộc 30 xã, thị trấn của huyện Ba Vì đi học từ ngày 8/11.

Riêng học sinh khối lớp 9 của trường THCS Vân Hòa đi học từ ngày 10/11. Các khối lớp còn lại học trực tuyến. Trẻ mầm non nghỉ học.

Sau thời gian thực hiện, căn cứ tình hình thực tế, diễn biến của dịch tại các địa phương và đề nghị của UBND các huyện, thị xã, quận, sở GD&ĐT sẽ phối hợp sở Y tế có báo cáo và trình UBND thành phố lộ trình tiếp theo việc cho học sinh trở lại trường học.

Hà Nội sẽ mở lại toàn bộ hệ thống giáo dục và đào tạo

Trao đổi với báo chí chiều 6/11, về việc tạm dừng dạy học trực tiếp ở 17 huyện, thị xã, chỉ một số trường ở huyện Ba Vì được đi học trực tiếp từ ngày 8/11, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội đã thay đổi, số ca mắc trong những ngày gần đây tăng gấp nhiều lần so với khi xây dựng kế hoạch nên phải điều chỉnh để bảo vệ an toàn sức khỏe cho học sinh.

"Thành ủy, UBND thành phố đã thống nhất cao về sự cần thiết đối với việc cho học sinh trở lại trường học.

Hà Nội sẽ mở lại toàn bộ hệ thống giáo dục và đào tạo nhưng cách làm là đi từng bước để bảo đảm an toàn cao nhất cho trẻ em", ông Cương cho hay.

Cũng theo Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, toàn thành phố có gần 3.000 trường học với khoảng 2,1 triệu học sinh nhưng đến nay đều chưa được tiêm vaccine. Việc đưa tất cả trường học trở lại đồng loạt trong bối cảnh như vậy rất rủi ro.

Từ ngày 11/10/2021 đến nay, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trung bình trong ngày tăng mạnh, gấp nhiều lần giai đoạn trước đó (từ ngày 21/9 đến 10/10/2021).

Vì thế, trong bối cảnh mở hiện nay, các nguồn lây xâm nhập từ các phía và nguy cơ dịch đã ngấm sâu trong cộng đồng khiến rủi ro càng lớn hơn.

“Nhiều tỉnh sau khi mở lại trường học đã phát sinh ổ dịch lây nhiễm cho học sinh dẫn đến buộc phải đóng cửa trở lại đòi hỏi thành phố phải thận trọng hơn, đã mở cửa phải bảo đảm an toàn cho học sinh; kiên quyết không mở khi thấy rõ nguy cơ lây nhiễm trong trường học", ông Cương khẳng định.

Trao đổi thêm về việc chỉ một số trường học của huyện Ba Vì được đi học trực tiếp trở lại, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, việc mở lại trường học duy nhất tại huyện Ba Vì từ ngày 8/11 do địa phương này có độ an toàn cao hơn các quận, huyện, thị xã khác của thành phố. (Đỗ Hợp)

Hà Nội sẽ dần mở rộng việc cho học sinh đến trường

Ông Phạm Xuân Tiến - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nói lý do chọn Ba Vì để mở cửa trường học vì đây là huyện "vùng xanh" có công tác phòng chống dịch tốt; đa số xã thuộc vùng 1.

Trong tuần đầu ưu tiên học sinh lớp 9, nếu tuần tới diễn biến dịch ổn định có thể cho học sinh ở khối lớp khác hoặc thêm trường cho học sinh đi học. Tinh thần là sẽ dần mở rộng việc cho học sinh đến trường.

Qua kiểm tra công tác dạy học, ông Tiến đánh giá công tác chuẩn bị cơ sở vật chất; các điều kiện phòng chống dịch tốt. Tuy nhiên, phòng học được xây từ lâu, diện tích nhỏ nên sĩ số 30 học sinh nhưng có lớp phải ngồi 3 học sinh/ bàn. Ông yêu cầu, các trường bố trí thêm bàn học để giãn cách tốt, quan trọng nhất học sinh phải tuân thủ việc đeo khẩu trang trước, sau và cả trong suốt giờ học.

Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu Phòng GD&ĐT Ba Vì đôn đốc các trường chú ý công tác dạy nhằm học đảm bảo chất lượng; ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra giữa kỳ I.

"Nhất là sau thời gian học trực tuyến sẽ có một số học sinh không theo kịp bạn bè, các trường cử giáo viên phụ đạo cho các em", Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nói. (Nguyễn Hà)

Một trường chuyển sang học trực tuyến



Ông Phùng Ngọc Oanh, Trưởng Phòng GD&ĐT Ba Vì cho biết, mỗi trường có một phương án tổ chức dạy học cụ thể phù hợp tình hình thực tế đảm bảo yếu tố phòng dịch. Hiện nay mới chỉ có khối 9 đi học với 109 lớp, tổng số 3.955 học sinh.

Sáng nay, theo báo cáo nhanh có hơn 60 em nghỉ học, lý do bị ốm. Đặc biệt có Trường THCS Cẩm Lĩnh có 20 em học trực tuyến do phụ huynh còn có tâm lý băn khoăn. Riêng Trường THCS Vật Lại sáng nay học sinh tiếp tục học tuyến do trên địa bàn có ca nghi mắc COVID-19.

Cũng theo ông Oanh, để đón học sinh đi học trở lại, tất cả các trường đã diễn tập các tình huống; phương án xử lý khi phát hiện trường hợp học sinh ho, sốt ra sao.

"Nhìn chung, học sinh có tâm lý vui tươi, háo hức sau một thời gian dài nghỉ hè và học trực tuyến. Tuy nhiên, không thể chủ quan, chúng tôi yêu cầu các trường thực hiện nghiêm quy tắc 5k; không tổ chức hoạt động tập trung; học sinh ra chơi ngay tại khu vực hành lang", ông Oanh nói.

Cũng theo ông Oanh, vấn đề khó khăn hiện nay là quản lý di biến động phụ huynh. Có tình trạng phụ huynh đi vùng khác về chưa khai báo y tế. Một tỉ lệ nhỏ phụ huynh còn lo lắng chưa muốn cho học sinh đến trường; Một số trường có phòng hẹp, chưa đạt chuẩn. (Nguyễn Hà)

Có giáo viên sáng dạy trực tiếp, chiều dạy trực tuyến

Trường THCS Phong Vân sáng nay có 3 lớp 9 học trực tiếp, sĩ số 43-44 học sinh/ lớp. Trường này dăng dây phân luồng học sinh từ ngoài cổng. Khu vực để xe của các em cũng được chia riêng rẽ; 3 lớp học được trường bố trí ở 3 tầng khác nhau.

Trường THCS Thái Hoà sáng nay chỉ có 2 lớp 9 học trực tiếp. Trường này tách đôi lớp để đảm bảo giãn cách. Mỗi lớp có một phòng vệ sinh riêng, học sinh của lớp này được yêu cầu không đi sang khu vực lớp học khác để hạn chế tiếp xúc.

Học sinh Trường THCS Thái Hoà trong buổi học sáng 8/11

Hiệu trưởng các trường cho hay, trong những ngày đầu tới trường, điều họ lo lắng nhất là học sinh khó giữ được khoảng cách. Nhà trường cũng gặp khó khi tách lớp, thiếu giáo viên đứng lớp. Có giáo viên phải dạy học cả ngày, trong đó sáng trực tiếp, chiều trực tuyến.

Kiểm tra công tác dạy học tại Trường THCS Thái Hoà, ông Phạm Xuân Tiến- Phó GĐ Sở GD&ĐT Hà Nội thăm hỏi thầy cô, học sinh về khoảng thời gian học trực tuyến đồng thời động viên các em nỗ lực học tập.

Ông Phạm Xuân Tiến- Phó GĐ Sở GD&ĐT Hà Nội động viên thầy cô, học sinh

Nhiều học sinh cho biết, học trực tuyến chất lượng đường truyền kém, các em gặp khó khăn khi tương tác với giáo viên, khó hiểu bài và không hứng thú.

Ông Tiến nói rằng, để được đi học trở lại, học sinh, giáo viên cần tuân thủ quy tắc 5K; có ý thức phòng bệnh COVID-19. (Tin: Nguyễn Hà-Ảnh: Trọng Tài)

hát hỗ trợ học sinh học tập

Tại Trường THCS Cẩm Lĩnh, từ khoảng 6 giờ 15 phút sáng, lực lượng đoàn viên thanh niên, công an xã có mặt để hỗ trợ phân luồng, đón học sinh vào lớp.

Hiệu trưởng Trường THCS Cẩm Lĩnh ông Vũ Văn Hải cho biết, trong ngày đầu tiên chỉ có học sinh khối 9 được đi học trở lại. Trường có 5 lớp 9 với 169 học sinh, do đó bố trí hai buổi trong ngày với 3 lớp buổi sáng và 2 lớp vào buổi chiều. Sĩ số học sinh không quá 37 em/lớp, học trong phòng rộng trên 60 m2 nên đảm bảo yêu cầu về giãn cách.

Trong buổi sáng nay, nhà trường đã đón học sinh theo kíp với thời gian khác nhau từ 6h30 phút sáng đến trước 7h15 phút đảm bảo giờ vào tiết học đầu tiên. Cũng theo thầy Hải, nhiều học sinh nhà khá xa với trường từ 5-6 km nên ngoài những em đi bằng xe bus đến trường, một số khác các em tự đi xe đạp điện.

Trước khi học sinh đi học, nhà trường đã họp phụ huynh và 100% ý kiến đồng ý cho con được tựu trường. Tuy nhiên, trong buổi sáng hôm hay có một số học sinh lại nghỉ ở nhà.

Ông Hải cho biết, nhà trường sẽ đến động viên phụ huynh và học sinh đến trường trong các buổi học sắp tới vì nếu một số ít học sinh không đi học thì nhà trường vẫn sẽ phải bố trí dạy online, như vậy sẽ rất vất vả cho giáo viên và nhà trường.

Tuy nhiên, theo thầy Hải, nếu trong thời gian tới các học sinh không đến lớp đầy đủ thì nhà trường tính đến phương án sẽ mua đồ thu phát để phát trực tiếp tiết học trên trường để học sinh ở nhà cũng có thể học trực tiếp luôn.

Về kế hoạch dạy học, khi học sinh lớp 9 trở lại trường, giáo viên sẽ cho các em ôn tập 1-2 tuần trước khi kiểm tra giữa kỳ.

Trong tuần đầu tiên, giáo viên kết hợp dạy kiến thức mới nhưng cơ bản là ôn tập cho học sinh. Thầy cô giao câu hỏi để các em ôn tập với nhiều hình thức. Sáng nay các giáo viên chủ nhiệm sẽ vào tiết đầu tiên để ổn định lợp sau đó các giáo viên bộ môn sẽ vào dạy theo tiết”, ông Hải cho hay. (Đỗ Hợp)

Đảm bảo an toàn cho học sinh

Kiểm tra ngày đầu học sinh trở lại trường học tại Trường THCS Đông Quang, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Xuân Tiến cho rằng, trường đã chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất như: phòng Y tế, nước rửa tay sát khuẩn...đảm bảo phòng dịch. Ông yêu cầu nhà trường rà soát lại cơ sở vật chất như: lan can, dây điện... nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, phòng tránh tai nạn thương tích. (Tin: Nguyễn Hà- Ảnh: Trọng Tài)

Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến kiểm tra hoạt động dạy học của trường trong ngày đầu học sinh đi học.

Háo hức thức dậy từ 5 giờ sáng

Trần Ngọc Anh, lớp trưởng lớp 9A1, Trường THCS Đông Quang chia sẻ, sau nửa năm không được đến trường, hôm nay em háo hức đến mức thức dậy từ 5 giờ sáng.

Lớp trưởng Trần Ngọc Anh trong ngày đầu tựu trường. Ảnh: Trọng Tài

"Gặp lại các bạn, thấy ai cũng thay đổi quá nhiều. Vui nhất là không phải học trực tuyến vì học điện thoại quá nhiều khiến em rất mỏi mắt. Máy cũng hay hết pin, nhiều lần em phải vừa sạc vừa học nguy hiểm", Ngọc Anh nói. (Nguyễn Hà)

Trường THCS Phú Châu mở rộng cổng đón học sinh

6 giờ 45, cổng trường THCS Phú Châu (xã Phú Châu) mở rộng đón chào hơn 70 học sinh khối 9. Với tổng số trên 150 học sinh khối 9, trường đã chia làm 4 lớp (2 lớp học sáng, 2 lớp học chiều).

Các em là người ở địa phương nên đa số đi bộ hoặc đi xe đạp đến trường. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đeo khẩu trang từ nhà và suốt quãng đường đến trường.

Ngay tại khu vực cổng vào, trường đã tổ chức phân luồng, phân công nhân viên trực làm công tác đo thân nhiệt, khử khuẩn với tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh. Khi đo thân nhiệt, mỗi người đứng đảm bảo khoảng cách 2m theo vạch kẻ. Sau khi thực hiện xong bước này, học sinh vào lớp theo chỉ dẫn.

Do cả trường chỉ có khối 9 đi học, sỹ số thưa nên ban giám hiệu đã sắp xếp mỗi lớp 1 tầng hoặc 1 dãy nhà. Các trường cũng xây dựng khung thời gian học sinh đến trường, ra về, bố trí khu vực các phòng học, khu ra chơi cho học sinh đảm bảo giãn cách tuyệt đối giữa các lớp.

Học sinh trường THCS Đông Quang vui đến trường

Từ sáng sớm, các học sinh trường THCS Đông Quang đã vui vẻ đến trường

Học sinh được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lớp

Bạn bè lâu ngày gặp nhau nên khá vui vẻ, nhưng các em vẫn giữ khoảng cách an toàn

Chuẩn bị vào tiết học. Ảnh: Trọng Tài

Hồi hộp vì lâu lắm mới được đến trường

Sau hơn 2 tháng học trực tuyến, hôm nay (8/11), học sinh khối 9 các Trường THCS tại Ba Vì (Hà Nội) mới được tựu trường. Ba Vì cũng là huyện duy nhất tại Hà Nội được phép cho học sinh đi học trực tiếp trong khi 29 quận, huyện, thị xã còn lại học sinh vẫn tiếp tục học trực tuyến.

Tại Trường THCS Đông Quang, từ khoảng 6 giờ 15 phút sáng, lực lượng đoàn viên thanh niên có mặt để hỗ trợ phân luồng, đón học sinh vào lớp.

Anh Phan Trường Giang, Bí thư Đoàn xã Đông Quang, huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết, trước khi học sinh quay lại trường học, Huyện Đoàn Ba Vì đã có văn bản yêu cầu tại mỗi trường học, lực lượng đoàn xã cử đoàn viên đến hỗ trợ phân luồng học sinh. Do đó, tại trường sáng nay Đoàn xã cử 10 đoàn viên thanh niên đến để hỗ trợ.

Ông Nguyễn Thành Hưng - Hiệu trưởng Trường THCS Đông Quang

Hiệu trưởng Trường THCS Đông Quang ông Nguyễn Thành Hưng cho biết, trong ngày đầu tiên chỉ có học sinh khối 9 được đi học trở lại. Trường chỉ có 2 lớp 9 với 59 học sinh, do đó bố trí một lớp học ở tầng 1, một lớp học tầng 2. Học sinh chỉ học 1 buổi sáng trong ngày.

Trước khi học sinh đi học, nhà trường đã họp phụ huynh và 100% ý kiến đồng ý cho con được tựu trường. Các khối lớp khác tuy học sinh chưa được đi học nhưng tất cả phụ huynh cũng có ý kiến mong muốn con sớm được đến trường học trực tiếp. Bởi ở đây, 100% học sinh hiện đã có thiết bị học trực tuyến nhưng có tới 70% em học bằng điện thoại rất khó khăn.

Cũng theo ông Hưng, trước khi có kế hoạch cho học sinh đi học trở lại, địa phương đã tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, nhân viên y tế các nhà trường về việc đón học sinh quay lại trường; phương án xử lý các tình huống phát hiện học sinh có dấu hiệu ho, sốt; quy trình xử lý trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19.

Nhà trường cũng đã tổng vệ sinh, khử khuẩn, chuẩn bị nước sát khuẩn, đo nhiệt độ cho toàn bộ học sinh, giáo viên... trước khi vào trường.

Về kế hoạch học tập, ông Hưng cho biết, trong những ngày đầu học sinh sẽ được giáo viên ôn tập lại kiến thức học trực tuyến, sau đó kết hợp dạy chương trình mới và củng cố kiến thức, hỗ trợ thêm cho học sinh chưa nắm được bài.

Học sinh Nguyễn Bá Hải Đăng

Em Nguyễn Bá Hải Đăng, lớp 9A cho biết, em rất vui, hồi hộp vì lâu lắm mới được đến trường học trực tiếp. "Năm nay là năm cuối cấp nên được đến trường học trực tiếp, có gì băn khoăn trong học tập trao đổi với thầy cô sẽ thuận lợi hơn. Ngoài ra, đến trường em gặp bạn bè, có nhiều chuyện để nói sau một thời gian dài không có cơ hội tuy nhiên em cũng ý thức giữ gìn khoảng cách để đảm bảo an toàn", Đăng nói.

(Nguyễn Hà)