Hà Nội: 3 học sinh tiểu học nhập viện sau bữa ăn trưa bán trú, nghi ngộ độc thực phẩm

Theo thông tin ban đầu, sau bữa ăn bán trú trưa ngày 9/9, tại trường Tiên Dương các em học sinh vẫn bình thường. Tuy nhiên, sau đó buổi tối có 1em học sinh có biểu hiện đau bụng, sốt, đi ngoài nên được đưa đi bệnh viện Đa khoa Đông Anh. Cùng thời điểm còn có một số cháu cũng tương tự, khi đi khám đã được bác sỹ khám và cho về theo dõi tại nhà.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội và Ban Chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm huyện và cơ quan chức năng đã điều tra, giám sát sự cố về an toàn thực phẩm tại nhà trường.

Qua điều tra giám sát tại Trường Tiểu học Tiên Dương cho thấy: bữa ăn của các cháu gồm Thịt kho tàu và trứng chim cút; su su xào, canh rau ngót, cơm trắng. Đến 15 giờ cùng ngày có bữa sữa học đường.

Trao đổi với chúng tôi, hiệu trưởng cho biết, theo báo cáo có 3 em được đưa đi bệnh viện thăm khám, hiện các em đã có sức khỏe ổn định.

Thông tin về 58 học sinh vắng mặt, hiệu trưởng cho biết, đây là nhiều lý do.

Được biết, bữa ăn do nhà trường ký kết với Hộ kinh doanh Vũ Quỳnh cung cấp không nấu tại nhà trường.

Trung tâm Y tế và phòng y tế đã lấy mẫu thức ăn liên quan gửi Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia. Bước đầu cơ quan chuyên môn cho biết sự cố an toàn thực phẩm do nhiễm vi sinh.



Trung tâm Y tế huyện Đông Anh đã cho phun khử khuẩn toàn bộ các lớp học và trong khuôn viên nhà trường.

Hiện, Ban chỉ đạo thành phố yêu cầu Ban chỉ đạo huyện và cơ quan chức năng tiếp tục rà soát để phát hiện các trường hợp nghi ngờ liên quan đến sự cố an toàn thực phẩm và xác định rõ nguyên nhân để xử lý kịp thời theo quy định