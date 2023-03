Hà Nhi tổ chức live concert đầu tiên trong sự nghiệp tại Đà Lạt

“Đà Lạt là một nơi mang rất nhiều kỉ niệm của mình, đây là mảnh đất mà tôi đã thực hiện những đêm nhạc đầu tiên và may mắn được nhiều khán giả biết đến. Quan trọng hơn cả là những khán giả ấy đã gắn bó với tôi, nhìn thấy tôi vấp ngã và chứng kiến tôi trưởng thành. Tôi muốn được làm concert đầu tiên của mình ở đây để nhớ mình đã bắt đầu như thế nào mới có được hôm nay” - Nữ ca sĩ Hà Nhi chia sẻ về lí do cô chọn Đà Lạt làm nơi tổ chức live concert đầu tiên trong sự nghiệp. Chỉ ít giờ đồng hồ sau khi thông báo về live concert, toàn bộ vé mở bán sớm đều đã được mua hết.

Ngay từ tựa đề của live concert, Hà Nhi đã khiến khán giả không khỏi tò mò về những gì cô sẽ mang đến cho live concert đầu tiên trong sự nghiệp. Trải lòng về chủ đề "I See You", nữ ca sĩ cho biết: “Sau một khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật, tôi nghĩ rằng điều tuyệt vời nhất của âm nhạc đó chính là sự kết nối, âm nhạc kết nối được tôi với trái tim của rất nhiều khán giả để biến tình yêu của họ trở thành động lực lớn nhất để bản thân phấn đấu tốt hơn mỗi ngày. Tôi nghĩ khán giả đã nhìn “thấy” Hà Nhi, và tôi cũng đã nhìn “thấy” họ phần nào qua âm nhạc. Đã có những khoảnh khắc tôi chịu nhiều áp lực và điều giúp tôi vượt qua được chính là tình yêu của khán giả. Vì vậy, tôi muốn đặt tên cho concert đầu tiên của mình là "I See You" để kỷ niệm một chặng đường mà trong tim tôi luôn có họ và trong tim họ luôn có mình. Tôi không biết sẽ làm được những gì nhưng tôi đang cố gắng mỗi ngày, vận dụng sự sáng tạo và năng lượng đang có để làm được những điều tốt nhất và ý nghĩa nhất cho khán giả của mình cũng như những người mà tôi yêu thương. Quan trọng hơn cả là chữa lành được đâu đó 1 góc của tâm hồn đã bị sự bộn bề của cuộc sống lấy đi mà đôi lúc mình không nhận ra.”

Sân khấu của "I See You" được Hà Nhi đầu tư mạnh tay, mang đến những công nghệ tân tiến như 3D mapping, các phần trình diễn nghệ thuật thị giác ấn tượng. “Sẽ có cả một dải ngân hà trong live concert này…” Hà Nhi “lấp lửng” tiết lộ về ý tưởng sân khấu đang dần được thành hình. Hà Nhi nhấn mạnh: "Trong liveshow lần này khán giả sẽ được trải nghiệm một không gian âm nhạc đặc biệt, nơi mà khán giả sẽ được sống với cảm xúc của chính mình trong đó, với những bản phối mới và những màn kết hợp vô cùng bất ngờ, hiệu ứng ánh sáng mapping sân khấu, âm thanh được đầu tư kỹ lưỡng, chỉn chu hơn".

Hà Nhi tại Ca sĩ mặt nạ.

Không chỉ sở hữu chất giọng nội lực, Hà Nhi luôn truyền tải những câu chuyện và ghi dấu hành trình trong những sản phẩm âm nhạc của mình. Từ một ca sĩ vốn bị không ít khán giả “mặc định” gắn liền với các bản cover, cô vụt sáng, thăng hạng nhanh chóng trong sự nghiệp lẫn nhan sắc.

Đặc biệt, kể từ sau khi khép lại hành trình của Miêu Quý Tộc tại Ca sĩ mặt nạ, sự nghiệp của Hà Nhi lại càng thăng hạng. Trong các đêm diễn live, không chỉ có giọng hát hay, lối trình diễn đầy lôi cuốn, khán giả cũng “phát hiện” Hà Nhi còn là một “cây hài” thứ thiệt, thường xuyên có những màn “tung hứng” vừa hài hước, lại vừa duyên dáng với khán giả.