Hà Hồ cực mê loại quả bình dân giúp tăng sinh collagen và giảm cân đỉnh cao, ăn mỗi ngày không ngán

Hà Hồ vốn nổi tiếng xinh đẹp, sang chảnh. Cô cũng vô cùng chú trọng vào khoản sinh hoạt, tập luyện và ăn uống để giữ được vóc dáng cũng như nhan sắc trẻ đẹp. Và đặc biệt, có 1 loại quả bình dân nhưng rất được Hà Hồ yêu thích. Loại quả này vừa giúp giữ vóc dáng thon thả lại vừa ngừa lão hóa, tăng sinh collagen cực tốt. Loại quả thần ký đó chính là: Quả lựu.



Theo dõi trang cá nhân của Hà Hồ, bạn sẽ thấy cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh bản thân ăn lựu. Cô có thể ăn riêng lựu hoặc mix cùng các loại hoa quả khác. Thực tế, trong làng giảm cân, lựu cũng là loại quả hữu ích.

Theo ước tính, trong 1 quả lựu có chứa khoảng 130kcal, cùng với đó, lựu còn giàu các loại vitamin như C, A, B, K, khoáng chất như kali, đồng... Ăn 1 quả lựu cỡ vừa là bạn có thể bổ sung khoảng 15mg vitamin C – tương đương khoảng 18% nhu cần vitamin C cơ thể cần mỗi ngày. Vitamin C cũng chính là chất ngừa lão hóa, làm sáng da và kích thích sản sinh collagen vô cùng tốt cho sức khỏe và nhan sắc.

Nếu tinh ý bạn sẽ nhận ra các chiết xuất của lựu cũng thường xuyên được ứng dụng trong các món mỹ phẩm dưỡng da hoặc bột/ thạch collagen nhờ khả năng ngừa lão hóa, chống oxy hóa hiệu quả mà loại quả này mang lại. Lựu cũng là món ăn được nhiều phụ nữ ở Hàn Quốc, Trung Quốc yêu thích.

Bởi vậy, bạn còn chờ gì mà không học tập Hà Hồ chăm chỉ ăn lựu mỗi ngày để da đẹp, dáng thon, ngừa lão hóa và tăng sinh collagen hiệu quả. Với lựu, bạn có thể ăn sống hoặc chế biến nước ép, thạch lựu... giúp bữa ăn thêm đa dạng. Nhưng bạn lưu ý nên chọn ăn lựu tươi; với nước ép, bạn không nên để quá 30 phút sau khi ép; hạn chế cho thêm đường để đảm bảo hiệu quả giảm cân tốt nhất.

https://afamily.vn/ha-ho-cuc-me-loai-qua-binh-dan-giup-tang-sinh-collagen-va-giam-can-dinh-cao-an-moi-ngay-khong-ngan-20220217175121637.chn