Cụ thể các nghi phạm là Giàng Chẩn Diu (SN 1969), Giàng Seo Sèng (SN 1993), Giàng Seo Phàng (SN 1998) và Giàng Seo Phong (SN 2003) (là 4 cha con, cùng trú tại thôn Súng Sảng, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần).

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 31/10, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân phát hiện ông Thào Seo Sáng (SN 1961) và anh Thào Seo Sì (SN 1990, là cháu ruột gọi ông Sáng bằng chú (cùng trú tại thôn Súng Sảng, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần) tử vong chưa rõ nguyên nhân trong tư thế treo cổ tại nhà riêng của ông Sáng.

Giàng Chẩn Diu tại cơ quan công an

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Hà Giang đã nhanh chóng vào cuộc cùng công an huyện Xín Mần điều tra. Mặc dù nạn nhân chết trong tư thế treo cổ tại nhà, nhưng bằng con mắt nghiệp vụ và các dấu vết hiện trường, Công an xác định đây là vụ trọng án.

Quá trình điều tra, công an xác định nghi phạm sát hại 2 chú cháu ông Sáng là 4 cha con trong một gia đình hàng xóm, vừa đề cập ở trên.

Tại cơ quan điều tra, Giàng Chẩn Diu khai nhận có tranh chấp nương trồng ngô, lúa với một hộ gia đình khác cùng thôn. Trong quá trình tranh chấp được Tòa án nhân dân huyện Xín Mần đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án dân sự tranh chấp đất đai.

Trong phiên xét xử, ông Thào Chính Dí – cha của nạn nhân Thào Seo Sì được mời làm nhân chứng.

Tại tòa, ông Dí xác nhận nương trồng ngô, lúa không thuộc quyền sử dụng của gia đình Giàng Chẩn Diu.

Kể từ thời điểm đó, Giàng Chẩn Diu luôn ấm ức và gây sự với nhân chứng. Đến khoảng 22 giờ ngày 30/10, Giàng Chẩn Diu cùng 3 con trai cầm theo búa, dây thừng đến nhà ông Thào Chính Dí với mục đích "hỏi cho ra nhẽ".

Thấy nhà ông Dí khóa cửa nên 4 cha con Diu đi sang nhà ông Thào Seo Sáng – em ruột ông Dí ở bên cạnh dùng dây thừng mang theo siết cổ ông Sáng và anh Sì dẫn đến tử vong.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng treo cổ các nạn nhân lên nhà xà rồi bỏ về nhà. Nhận được tin báo, Công an vào cuộc bắt giữ 4 cha con Diu để điều tra về hành vi giết người.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.