Hạ Cánh Nơi Anh vốn có kết thúc khác cho Son Ye Jin - Hyun Bin, khán giả nghe mà tiếc đứt ruột!

Crash Landing on You (Hạ Cánh Nơi Anh) ra mắt vào thời điểm cuối năm 2019 và đến nay vẫn là một trong số những bom tấn kinh điển của truyền hình Hàn. Không chỉ được khen ngợi cả về nội dung, hình ảnh lẫn diễn xuất, phim còn là minh chứng tình yêu của cặp đôi đẹp nhất nhì làng giải trí Hàn: Hyun Bin - Son Ye Jin. Thứ duy nhất khiến người xem tiếc nuối cho tới tận bây giờ là ở hồi kết, cặp đôi Se Ri - Jung Hyuk không thể hạnh phúc trọn vẹn. Họ chỉ có thể gặp nhau mỗi năm một lần tại Thụy Sĩ dù yêu nhau say đắm.



Trên thực tế đây vốn không phải kết thúc ban đầu mà biên kịch Hạ Cánh Nơi Anh muốn thực hiện. Chính bản thân Son Ye Jin cũng từng chia sẻ phim vốn có kết thúc khác. Mới đây, khán giả phát hiện ra loạt chi tiết cho thấy, một kết thúc khác của phim đã được ghi hình nhưng không lên sóng. Đây là một kết thúc vô cùng trọn vẹn, khi Se Ri - Jung Hyuk hạnh phúc bên nhau, thậm chí Se Ri còn sinh đôi.

Cụ thể, loạt hình ảnh được cho là hậu trường buổi ghi hình hôn lễ của Se Ri và Jung Hyuk đã được khán giả tìm ra.

Soi lại hậu trường tập cuối có thể thấy căn nhà ở Thụy Sĩ của Se Ri - Jung Hyuk có treo bức hình giống như hình cặp vợ chồng bế đứa trẻ trên tay.

Một bộ ảnh Gia đình Cải Bông 4 người cũng được chính đài tvN đăng tải. Có lẽ thời điểm chụp bộ hình này, họ vẫn dự kiến về cái kết "happy ending": gia đình 4 người khi Se Ri sinh đôi một trai - một gái (hai cải bông nhỏ có kích thước giống nhau nhưng màu sắc khác nhau, đại diện cho một cặp sinh đôi nam - nữ) giống như Jung Hyuk từng mơ ước.

Jung Hyuk từng mong được kết hôn và Se Ri sẽ sinh đôi

Trên thực tế, thời điểm tập cuối lên sóng, khán giả đã "nghi ngờ" là Se Ri có mang thai khi cô mặc một chiếc đầm rộng, thế nhưng không có lời thoại nào công nhận việc này nên khán giả chỉ còn biết tiếc nuối.

