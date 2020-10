"Hạ cánh nơi anh" của Hyun Bin - Son Ye Jin giật giải thưởng lớn, phim của Hứa Vỹ Ninh - Lâm Tâm Như cũng xuất sắc không kém

Sáng 16/10, lễ trao giải Asian Academy Creative Awards 2020 đã chính thức được diễn ra và nhận được sự quan tâm của khán giả. Năm nay vì tình hình dịch bệnh nên lễ trao giải tổ chức online và không có sự góp mặt của khách mời.

Kết quả, bộ phim Hạ cánh nơi anh đã đại diện Hàn Quốc giành giải Series phim truyền hình xuất sắc nhất cùng với 10 bộ phim khác bao gồm: Mystery Road Series 2 (Australia & New Zealand), Leap Day (Hồng Kông), The Family Man (Ấn Độ), Pretty Little Liars (Indonesia), The Bridge Season 2 (Malaysia), Lake Pyar (Myanmar), A Sodier's Heart (Philippines), Mind's Eye (Singapore), The Victims' Game (Đài Loan) và Who Are You (Thái Lan).

Danh sách các bộ phim nhận được giải thưởng của Asian Academy Creative Awards 2020.

Như vậy, với việc giành được chiến thắng tại Asian Academy Creative Awards 2020, hạng mục Series phim truyền hình xuất sắc nhất, đây cũng là giải thưởng thứ 2 mà bộ phim Hạ cánh nơi anh với sự góp mặt của Hyun Bin - Son Ye Jin đạt được sau Hallyu Excellence Awards diễn ra hồi tháng 9 vừa qua.

Hạ cánh nơi anh với sự góp mặt của Hyun Bin - Son Ye Jin "đút túi" thêm giải thưởng mới.

Ngoài ra, trong danh sách nhận được giải thưởng Asian Academy Creative Awards, bộ phim The Victims' Game (Trò Chơi Nạn Nhân) của Đài Loan cũng nhận được sự chú ý không kém khi có sự góp mặt của Trương Hiếu Toàn, Hứa Vỹ Ninh, Lâm Tâm Như,... Vào thời điểm lên sóng, dự án truyền hình này cũng "gây bão" trên Netflix và được khán giả bàn tán xôn xao.

Dự án trinh thám The Victims' Game cũng xuất sắc không kém khi giành được giải thưởng của Asian Academy Creative Awards.

Asian Academy Creative Awards là một trong những giải thưởng uy tín của truyền hình châu Á nhằm tôn vinh những chương trình truyền hình, đơn vị sản xuất chuyên nghiệp và có tên tuổi trong khu vực với nhiều hạng mục khác nhau.