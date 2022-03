Tập 3 của chương trình truyền hình The Next Gentleman – Quý ông hoàn mỹ vừa lên sóng cùng với loạt diễn biến gây mệt mỏi cho khán giả. Trong tập này, Xuân Lan đã vượt qua Hà Anh - Hương Giang để giành chiến thắng.

Hương Giang và Hà Anh.

Với việc mang lại chiến thắng, HLV Xuân Lan bảo toàn được đội hình chính thức cùng sự an toàn cho 3 thí sinh Lừng Nguyễn (đội Hà Anh) và Nhật Quang, Xuân Phong (đội Hương Giang). Trong khi đó, 4 trong số những gương mặt còn lại thuộc nhóm không an toàn sẽ được đạo diễn Thanh Huy lựa chọn để bước vào phòng loại.

Tại căn phòng lựa chọn, Hà Anh đặt dấu chấm hỏi lớn cho BGK về chiến thắng của nhóm thí sinh dưới sự huấn luyện của Xuân Lan. "Not fair (Không công bằng). Khi mà chúng ta làm rất tốt rồi nhưng lại bị trừng phạt vì những thứ may rủi thì chỉ cho thấy cuộc sống này bất công. Chị xin lỗi vì chị không kiểm soát được sự đỏ đen này", Hà Anh nói.

Xuân Lan.

Hương Giang.

Hà Anh.

Bên cạnh đó, HLV Hà Anh cũng bày tỏ, chia sẻ lý do vì sao bản thân không muốn tham gia truyền hình thực tế suốt 10 năm qua: "Các fan của Hà Anh, họ rất muốn mình quay lại show thực tế. Lý do Hà Anh trở lại với The Next Gentleman là vì mình có niềm tin rằng hình ảnh quý ông hoàn mỹ gánh trên mình sứ mệnh rất lớn. Mình tin rằng The Next Gentleman khác biệt với các show thực tế khác. Từ trước đến nay, các reality show không thiên về việc đi tìm talent, mà cống hiến những màn drama, giải trí".

"Dĩ nhiên, Việt Nam chúng ta có những văn hóa riêng, tuy nhiên, do trải qua nhiều cuộc chiến tranh và đang trong quá trình hội nhập nên nhận thức về các loại hình nghệ thuật này là không nhiều. Do đó, cho rằng bản thân có hơi ôm đồm nhưng Hà Anh muốn: Thứ nhất, lan tỏa sự tích cực đến với công chúng. Thứ hai, lan tỏa kiến thức đến với công chúng, giá trị thẩm mỹ thật sự. Thứ ba, dùng giá trị chuyên môn nâng tầm nhận thức của công chúng".

Sau màn tranh cãi, thuyết phục kèm theo những phản biện gay gắt của các huấn luyện viên, 4 thí sinh chính thức phải bước vào phòng loại là Cao Phát (đội Hương Giang), Minh Khắc – Elia – Lương Gia Huy (đội Hà Anh).

Phòng loại trừ ở tập này khá căng thẳng vì các huấn luyện viên liên tục đấu đá.

Với việc có đến 3/4 thí sinh phải đối mặt với nguy cơ dừng chân, HLV Hà Anh không khỏi bức xúc. Vị HLV cũng từ chối quyền xuất hiện trong phòng loại. Hà Anh nói: "Quá mệt tinh thần rồi, chị không muốn xem những màn đấu đá nữa. Chị chia sẻ một cách chân thành, chị tin và hy vọng vào sự lựa chọn của mọi người. Tin rằng niềm tin của Hà Anh sẽ không sai".

Về phần Hương Giang và Dược Sĩ Tiến, cả 2 đều tỏ ra khó chịu khi Hà Anh bỏ đi. Hương Giang thậm chí còn "từ chối hiểu" những điều vĩ mô mà Hà Anh chia sẻ trong chương trình. Hương Giang nói: "Mình có luật chơi và kết quả tương xứng với luật chơi đó. Còn chúng ta phải đồng ý rằng hôm nay các bạn làm rất tốt, do đó chúng ta phải nhìn nhận ở nhiều điểm khác".

Dẫu vậy, cho đến cuối cùng thì học trò của Hương Giang đã bị loại. Thí sinh Elia trong đội Hà Anh cũng phải ra về. 2 thí sinh khác trong đội Hà Anh là Minh Khắc và Lương Gia Huy cũng được giữ lại.

https://afamily.vn/ha-anh-mat-kiem-soat-den-muc-roi-ghe-nong-khi-thua-cuoc-thai-do-the-nao-ma-khien-huong-giang-lac-dau-chao-thua-20220311220745292.chn