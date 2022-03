Hà Anh dạy thí sinh nói tiếng Anh cực chuẩn, đến Hương Giang - Xuân Lan thấy rối nùi, đọc sai thế nào mà bị chê cười

Ekip sản xuất chương trình truyền hình The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ vừa công bố trailer tập phát sóng tiếp theo với drama sặc mùi giải trí.

Xuân Lan - Hà Anh - Hương Giang.

Theo đó, 3 HLV Hà Anh - Hương Giang - Xuân Lan phải thực hiện thử thách là dạy cho các thí sinh phát âm câu slogan bằng tiếng Anh theo yêu cầu của nhãn hàng. Trong khi Hà Anh phát âm siêu chuẩn, từ thần thái đến cách dạy học trò đều ra dáng cô giáo thì Hương Giang - Xuân Lan lại bị bắt bẻ nhiều.

Xuân Lan.

Netizen cho rằng Hương Giang - Xuân Lan đặt trọng âm sai. Xuân Lan thậm chí còn bị chỉ trích là nói tiếng Anh quá phèn, không đủ năng lực để dạy thí sinh. Chưa dừng lại ở đó, có khán giả còn đề nghị ban tổ chức chương trình The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ nên mời Elia làm giám khảo khách mời, lý do là bởi vì anh chàng này là người ngoại quốc, có thể chấm xem đội nào phát âm tiếng Anh chuẩn xác hơn.

Hương Giang.

Hà Anh.

Cũng liên quan đến chuyện nói tiếng Anh, drama quanh The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ từng bùng nổ vì Xuân Lan loại thí sinh Elia đội Hà Anh trong oan ức. Sau khi xem phần loại trừ, nhiều người cho rằng do Xuân Lan không biết nói tiếng Anh nên mới loại Elia. Bởi trước đó, Elia đã giải thích, chia sẻ bằng tiếng Anh rất nhiều nhưng Xuân Lan không hề hỏi lại 1 câu nào.

Netizen nhận xét về phần dạy tiếng Anh của các HLV.

Chính Dược Sĩ Tiến và HLV Hà Anh cũng đặt ra nghi vấn về khả năng nói tiếng Anh của Xuân Lan ở chương trình The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ.

