Hà Anh đáp trả lời mỉa mai học trò quá "vô dụng", đăng ảnh chồng con ở nước Anh bất chấp Chung kết show Hương Giang

Hà Anh tiếp tục có động thái bênh vực các học trò ở show thực tế The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ.

Hà Anh và chồng con.

Trên Facebook cá nhân, Hà Anh đăng tải đoạn clip ngắn trắng đen có cảnh cô và 6 học trò tạo dáng. Hà Anh đặt cho đội của mình cái tên #TheWinningTeam bất chấp chuyện 5/6 học trò đã bị loại khỏi The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ.

Chưa hết, Hà Anh còn bày tỏ: "Ai nói gì thì nói, Hà Anh cực kỳ hài lòng với lựa chọn của mình cho #TeamHaAnhVu. Nếu cho chọn lại 1000 lần nữa tôi vẫn chọn đúng 6 chàng trai này. I chose you and you chose me, yes 1000 times and more".

Hà Anh gọi đội của mình là #TheWinningTeam.

Trước đó không lâu, đội của Hà Anh đã bị mỉa mai là không giỏi bằng thí sinh trong các đội Hương Giang - Xuân Lan. Sau 6 tập phát sóng bình thường và 1 đêm Bán kết, 5 thí sinh trong đội Hà Anh đã bị loại hết. Riêng thí sinh Minh Khắc được giữ lại cũng rơi vào nghi án là con nhà tài trợ nên được ban tổ chức chương trình ưu ái.



Nữ siêu mẫu liên tục cập nhật hình ảnh vui vẻ khi đi chơi cùng chồng con bất chấp chuyện chỉ vài ngày nữa là đến Chung kết show Quý ông hoàn mỹ.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi, trận Chung kết show The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ sẽ diễn ra. Nhưng điều kỳ lạ là ở thời điểm này, Hà Anh lại cùng chồng con đi Anh chơi. Hà Anh tiếp tục chia sẻ hình ảnh gia đình vui vẻ dạo phố trên Facebook cá nhân lẫn Fanpage chính thức. Lẽ nào nữ siêu mẫu không còn quan tâm đến Chung kết chương trình?

Hay là đêm Chung kết đã được ghi hình từ trước nên lần này Hà Anh thảnh thơi đi chơi?

The Next Gentleman Show thực tế

180 phút

Thứ 6 - Youtube The Next Gentleman là chương trình thực tế do Hương Giang đầu tư sản xuất. Tuy là một show thực tế dành riêng cho phái mạnh nhưng The Next Gentleman vẫn chấp nhận mở rộng đối tượng dành cho các bạn thuộc cộng đồng LGBT. Cụm từ "Gentleman" được chương trình định nghĩa không phải là một giới tính cụ thể, "Gentleman" cuộc thi hướng đến là phẩm chất, tâm hồn của chính bạn. Dù bạn là chuyển giới nam hay song tính nam nhưng nếu bản thân cảm thấy phù hợp với tố chất của một quý ông thì The Next Gentleman vẫn luôn sẵn sàng chào đón. Đạo diễn: Trần Mạnh Hùng Diễn viên: Hà Anh, Hương Giang, Xuân Lan

