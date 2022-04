Hà Anh đăng ảnh gợi cảm, chỉ một bình luận với học trò ở show Hương Giang mà lộ quá khứ "ăn chơi"

Những diễn biến gay cấn ở show thực tế The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ vẫn đang thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả. Mới đây, netizen phát hiện ra chuyện huấn luyện viên Hà Anh tiết lộ có quá khứ ăn chơi xuyên biên giới thông qua bình luận với học trò ở show The Next Gentleman.

Hà Anh hiện vẫn đang ở Châu Âu với gia đình chồng.

Cụ thể, trong chuỗi hoạt động mừng sinh nhật, Hà Anh đã đăng 1 bức ảnh với cô em thân thiết. Bên dưới bài đăng, Minh Khắc và Lừng Nguyễn đều vào bình luận. Lừng Nguyễn hỏi: "Tháng này 2 chị em cháy quá vậy". Lập tức Hà Anh đáp: "Ôi em chưa biết trình ăn chơi xuyên tổ quốc của hai chị em này đâu".

Còn Minh Khắc thì bày tỏ: "Đợi chị về bùng cháy". Hà Anh sau đó cũng nhắn nhủ Minh Khắc rằng hãy lo học nhảy trước đi. Hiện tại, Minh Khắc là thí sinh duy nhất được vào Chung kết The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ. Việc Hà Anh nhắc Minh Khắc lo chuyện học nhảy phải chăng là dùng để thi thố ở Chung kết The Next Gentleman?

Hà Anh hào hứng bình luận với các học trò ở show Quý ông hoàn mỹ.

Trước đó, đã có nhiều thông tin tiêu cực nhắm đến Minh Khắc vì hết lần này đến lần khác được giữ lại dù không phải người giỏi nhất đội Hà Anh. Nhiều khán giả cho rằng vì Minh Khắc là con trai của cổ đông lớn ở nhãn hàng đang tài trợ cho The Next Gentleman nên mới được ưu ái đến thế. Minh Khắc từng vào phòng loại đến 3 lần nhưng đều được Dược Sĩ Tiến cố tình giữ lại, điều này càng làm cho thông tin anh chàng "đi cửa sau" xuất hiện rầm rộ hơn.

Khi trả lời câu hỏi về chuyện được đi xa ở The Next Gentleman là nhờ có gia thế tốt, học trò Hà Anh nói: "Khi nhận được nhiều ý kiến trái chiều, ban đầu em cũng có lăn tăn 1 chút xíu. Nhưng vấn đề là bản thân mình không có. Em nói thật đó. Bố mẹ em không hề động chạm gì. Em đi thi thì đến lúc chương trình phát sóng, bố mẹ em mới được biết, trước đó bố mẹ em không biết gì".

