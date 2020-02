Gương mặt biến dạng in hằn khẩu trang của y, bác sĩ Vũ Hán và đằng sau đó là chuỗi ngày ám ảnh chiến đấu chống virus corona

Trở thành ổ dịch chứa virus corona gây viêm phổi cấp, thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đang là tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế. Giữa tình hình nguy cấp hiện tại, những hình ảnh ghi lại sự vất vả, gian khổ của lực lượng nhân viên y tế đang ngày đêm làm việc để góp phần khống chế dịch và chăm sóc bệnh nhân đã được cộng đồng mạng hết lời ngợi ca.

Họ không chỉ tự nguyện cắt đi mái tóc của mình mà còn phải đối mặt với những tổn thương trên cơ thể vì lao động cật lực. Do phải liên tục đeo găng tay và chà rửa với hóa chất, dung dịch vệ sinh, đôi tay của các y bác sĩ nhanh chóng bị trầy xước, sưng rộp hay nhăn nheo vì đổ mồ hôi.

Bên cạnh đó, khuôn mặt của nhiều nhân viên y tế cũng bị biến dạng, in hằn nhiều vết do đeo khẩu trang và đồ bảo hộ trong thời gian dài. "Đồng nghiệp của tôi cơ bản ai cũng có khuôn mặt và đôi tay giống nhau do làm việc liên tục", Fan Li (phải, 26 tuổi) nói với The Paper.

Đôi tay nứt nỏ, ứa máu của một nữ y tá.

Đội ngũ y tế với đôi tay nhăn nheo như nhau.

Gương mặt in hằn vết khẩu trang.

Tại bệnh viện Vũ Hán số 4, tỉnh Hồ Bắc, y tá Zhang Jing, 40 tuổi cho hay, cô luôn có hai chiếc điện thoại di động mang theo bên mình. Mỗi ngày cô thực hiện ít nhất 300 cuộc gọi điện thoại để sắp xếp cho bệnh nhân trong bệnh viện. Hai chiếc điện thoại luôn trong tình trạng hết pin sau một ngày làm việc. Cô cũng không có thời gian để trả lời tin nhắn WeChat của con gái và chỉ có thể nói 2 câu đơn giản là cô vẫn ổn và đang rất bận.

Cô Zhang cho hay, cô làm việc 12 tiếng không ngừng nghỉ từ 8h sáng đến 8h tối. Cô cùng đồng nghiệp chỉ có thời gian nghỉ trưa ít ỏi khi họ ăn vội bữa trưa ngay tại bệnh viện. Họ phải tuân thủ việc mặc trang phục bảo hộ, các quy trình khử trùng nghiêm ngặt. Dù bộ quần áo có cồng kềnh, bí bách đến thế nào họ cũng cố gắng sử dụng để bảo vệ chính mình và cho mọi người.

Cô Zhang Jing phải bọc điện thoại trong một chiếc găng tay trắng để tránh nhiễm trùng.

Cô Zhang và đồng nghiệp vội vã ăn bữa cơm trưa chớp nhoáng.

Nguồn: China Daily, WOB