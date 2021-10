Gửi video tiếng Anh của bé, nhận học bổng tổng giá trị lên tới 100 triệu đồng

Cuộc thi "Vtenglish - Shine Your Way" được tổ chức bởi Dự Án Tiếng Anh Phi Lợi Nhuận Vtenglish dành cho Bé 8 - 12 tuổi trên toàn quốc. Theo đó, các Bé thể hiện khả năng Tiếng Anh thông qua video thuyết trình hoặc ca hát, đọc thơ bằng Tiếng Anh. Nội dung thể hiện tuỳ chọn, thời lượng mỗi video không quá 5 phút. Video phải được đăng lên facebook của phụ huynh. Ban tổ chức sẽ tính điểm dựa trên lượt tương tác của cộng đồng và điểm của Ban giám khảo.

Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi "Vtenglish - Shine Your Way" gồm 1 giải Nhất là học bổng 100% học phí 1 năm học Tiếng Anh online tại Vtenglish trị giá 8.400.000đ, 2 giải Nhì mỗi giải là học bổng 70% học phí 1 năm trị giá 5.900.000đ, 3 giải Ba mỗi giải là học bổng 50% học phí 1 năm trị giá 4.200.000đ, 30 giải Khuyến khích mỗi giải là học bổng 30% học phí 1 năm trị giá 2.500.000đ. Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ trao quà Khán Giả May Mắn dành cho phụ huynh và khán giả dự đoán đúng Bé đạt giải Nhất. Chi tiết thể lệ cuộc thi được đăng tải trên fanpage "Tiếng Anh Phi Lợi Nhuận Vtenglish".

Để tham gia cuộc thi "Vtenglish - Shine Your Way", phụ huynh đăng ký TẠI ĐÂY trước ngày 11/11/2021. Ban tổ chức sẽ liên hệ hướng dẫn sau khi nhận được đăng ký.