Gửi hàng đi Mỹ tại TPHCM an toàn, nhận hàng door to door

Quý Nam nhận gửi hàng đi Mỹ tại TPHCM

Là một trong những đơn vị chuyên gửi hàng từ Việt Nam đi đến khắp các quốc gia trên toàn thế giới, chúng tôi nhận gửi hàng đi Mỹ tại khu vực Hồ Chí Minh Hà Nội và khắp các tỉnh trên toàn quốc.

Từ kho Hồ Chí Minh, nhân viên sẽ đóng gói hàng hóa miễn phí, hoàn tất thủ tục giấy tờ xuất kho ra sân bay. Từ sân bay sẽ chuyển phát nhanh hàng hóa sang Mỹ, khách nhận hàng tận nhà tiện lợi và dễ dàng. Khi sử dụng dịch vụ gửi hàng đi Mỹ tại TPHCM thông qua công ty Quý Nam, khách hàng sẽ được hỗ trợ những tiện ích sau:

- Đến tận nhà lấy hàng

Ở khu vực nội thành Hồ Chí Minh, sẽ có nhân viên kho đến tận nhà của khách, đi đến các ngõ ngách để lấy hàng. Phương tiện lấy hàng là xe máy hoặc xe bán tải, chỉ cần khách có nhu cầu được hỗ trợ, nhân viên sẽ hỗ trợ nhiệt tình.

Nhân viên đến tận nhà lấy hàng

- Miễn phí đóng gói, hút chân không

Tại kho, nhân viên đóng gói sẽ hỗ trợ đóng thùng hàng bằng carton miễn phí. Một số mặt hàng cần hút chân không để kéo dài thời gian sử dụng, hoặc tiết kiệm diện tích thùng hàng được nhân viên hỗ trợ miễn phí. Việc đóng gói đúng và đảm bảo sẽ giúp hàng an toàn khi đến tay người nhận.

- Miễn phí làm thủ tục xuất kho

Nhân viên công ty Quý Nam hỗ trợ hoàn tất các thủ tục, giấy tờ, chứng từ để xuất hàng từ kho ở Hồ Chí Minh ra sân bay, và từ sân bay sẽ di chuyển sang Mỹ an toàn, nhanh chóng.

- Giao hàng tận nơi tại Mỹ

Khi nhận hàng tại Mỹ, khách sẽ được nhận hàng door to door đảm bảo an toàn, thuận lợi và tiết kiệm thời gian cho người nhận. Đặc biệt, nếu có bất kỳ sai sót nào xảy ra trong quá trình nhận hàng, công ty sẽ can thiệp kịp thời để hỗ trợ và xử lý nhanh chóng cho người gửi-người nhận.

Giao hàng tận nơi ở Mỹ

Ngoài những tiện ích nêu trên, công ty Quý Nam gửi hàng đi Mỹ tại TPHCM và các khu vực khác trên toàn quốc đảm bảo rằng, đơn hàng của khách sẽ đến tay người nhận an toàn, nhanh chóng nguyên vẹn đúng thời gian và đúng địa điểm.

Trong trường hợp xảy ra sai sót, đơn hàng của khách sẽ được bồi thường theo đúng thỏa thuận từ đầu, dao động từ 50 đến 100% dựa vào tổng giá trị đơn hàng mà khách đã kê khai ở khu vực hải quan.

Những mặt hàng được phép gửi đi Mỹ

Khách hàng có thể gửi đa dạng các loại hàng hóa từ Việt Nam sang Mỹ có thể gồm những mặt hàng như: bưu phẩm, tài liệu, giấy tờ, chứng từ, đồ kỷ niệm, đồ gia dụng, quần áo, đồ dùng cá nhân, thực phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm, máy móc, đồ điện tử... Và rất nhiều mặt hàng khác. Khách gửi đơn hàng tối thiểu là 500g, và không có giới hạn cho đơn hàng của khách.

Quần áo, giày dép… gửi đi Mỹ an toàn

Những mặt hàng bị cấm gửi đi Mỹ

Ngoài những mặt hàng được phép gửi đi Mỹ, chúng tôi sẽ hạn chế đối với mặt một số mặt hàng như: thuốc tây, yến sào, thực phẩm chứa thịt trứng sữa. Ngoài ra những loại hàng hóa bị cấm theo quy định của pháp luật Mỹ như thuốc phiện, chất kích thích, chất gây nổ, chất gây hại cho sức khỏe của người sử dụng... Người gửi sẽ được tư vấn kỹ về những mặt hàng bị cấm gửi đi Mỹ tại TPHCM thông qua công ty Quý Nam.

Lưu ý khi Gửi hàng đi Mỹ tại TPHCM

Khi có nhu cầu gửi hàng sang Mỹ thông qua công ty Quý Nam, Khách hàng cần lưu ý những điều sau tránh sai sót xảy ra, và đảm bảo hàng hóa được đến tay người nhận an toàn:

Thông tin người nhận hàng cần chính xác

Nếu thông tin người nhận không chính xác sẽ gây ảnh hưởng đến đội ngũ giao hàng bên Mỹ, do vậy khách cần cung cấp thông tin chính xác, đảm bảo đơn hàng đến tay người nhận đúng người, đúng địa chỉ.

Kê khai thông tin đúng sự thật

Khi kê khai thông tin về hàng hóa cần chính xác và đúng với sự thật. Điều này sẽ giúp việc thông quan dễ dàng hơn, không ảnh hưởng đến những lô hàng đi cùng. Và đặc biệt, nếu đơn hàng có xảy ra sai sót sẽ dựa vào thông tin và khách kê khai để bồi thường.

Đội ngũ nhân viên tư vấn online 24/7

Liên hệ với nhân viên công ty Quý Nam theo hình thức online

Để chủ động thông tin và tiết kiệm thời gian, người gửi nên liên hệ với công ty Quý Nam theo hình thức online trước khi gửi hàng về kho. Nhân viên tư vấn online sẽ hỗ trợ khách cung cấp thông tin chu đáo và nhiệt tình nhất.

Nếu bạn đang có nhu cầu gửi hàng đi Mỹ tại TPHCM và mong muốn được hỗ trợ lấy hàng tận nhà, giao hàng tận nơi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được phục vụ chu đạo nhất.

Công ty Quý Nam

Hotline: 0793 22 44 88

Địa chỉ: Số 34 Nguyễn Trọng Lội, P4, Quận Tân Bình, TP HCM

Website: https://quynam.vn

https://afamily.vn/gui-hang-di-my-tai-tphcm-an-toan-nhan-hang-door-to-door-20220607164032315.chn